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У росії заарештували топменеджера підприємства "роскосмосу" через розкрадання понад 5 млрд рублів

Київ • УНН

 • 1650 перегляди

Заступника директора КБХА володимира кольцова підозрюють у перевищенні повноважень і розкраданні понад 5 млрд рублів. Підприємство отримало лише 535 млн рублів робіт.

У росії заарештували топменеджера підприємства "роскосмосу" через розкрадання понад 5 млрд рублів

У російському воронежі заарештували заступника директора Конструкторського бюро хімавтоматики (КБХА), яке входить до структури "роскосмосу", володимира кольцова. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень у справі про розкрадання понад 5 млрд рублів під час виконання державного оборонного замовлення. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

За версією слідства, протягом 2021–2024 років підприємство перерахувало компаніям "Нагваль Стройтех" і "Гарант-строй" понад 5 млрд рублів авансів на будівництво виробничих об'єктів для ракетної галузі.

Підрядники мали створити інфраструктуру для виготовлення компонентів ракетно-космічної техніки та виробництва рідинних ракетних двигунів для ракет-носіїв "Союз". Однак фактично виконали роботи лише на 535 млн рублів, після чого контракти розірвали.

Що відомо про розслідування

Слідчі вважають, що кольцов приховував від керівництва зрив термінів будівництва та надавав неправдиву інформацію про виконання контрактів. Із середини вересня він перебуває в СІЗО. Посадовцю загрожує до 10 років ув'язнення.

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Раніше у цій справі затримали гендиректора компанії "Нагваль Стройтех" сергія гутенка. Його розшукали в Таїланді та депортували до росії. Підприємець визнав провину в шахрайстві, а наступне судове засідання призначене на 14 жовтня.

КБХА є одним із найбільших підприємств із розробки та виробництва рідинних ракетних двигунів для космічних ракет-носіїв і балістичних ракет. У 2019 році бюро об'єднали з Воронезьким механічним заводом у межах створення Центру ракетного двигунобудування.

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Степан Гафтко

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