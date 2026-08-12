Что празднуют 12 августа в Украине и мире
Киев • УНН
12 августа отмечают Международный день молодежи, Всемирный день слонов и День виниловых пластинок. По новому календарю чтят мучеников Фотия и Анакиты, по старому — Иоанна Воина.
12 августа мир отмечает Международный день молодежи и всемирный праздник любимого напитка — Международный день слона и День виниловых пластинок. По новому церковному календарю православные верующие чтят память святых мучеников Фотия и Аникиты, а по старому стилю — святого мученика Иоанна Воина, пишет УНН.
Международный день молодежи (International Youth Day)
Праздник, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1999 года. Его цель заключается в том, чтобы привлечь внимание к проблемам, правам и потенциалу молодого поколения, а также подчеркнуть его роль в развитии и изменениях глобального общества.
Всемирный день слонов (World Elephant Day)
Экологическая кампания, начатая в 2012 году для защиты африканских и азиатских слонов от браконьерства, уничтожения естественной среды обитания и незаконной торговли их бивнями.
Национальный день матери в Таиланде (День рождения королевы-матери Сирикит): Официальный государственный праздник в честь дня рождения почитаемой королевы-матери Сирикит Кетиякара, который в Таиланде отмечается как символ материнской любви и уважения.
День виниловых пластинок (Vinyl Record Day)
Популярный праздник среди меломанов, коллекционеров и аудиофилов, посвященный аналоговому звучанию винила, переживающего новую волну мировой популярности.
День завоевания мира (Middle Child's Day / или шуточные дни)
Неофициальная дата, когда можно помечтать о больших свершениях или устроить себе день приятных амбициозных планов.
День памяти святых мучеников Фотия и Аникиты
По новому календарю 12 августа чтят память дяди и племянника, пострадавших за христианскую веру в IV веке во время гонений императора Диоклетиана. В народе этот день называли "Фотий и Аникита" или "День Фотия". Считалось, что в этот день следует заниматься уборкой в доме и хлеву, подготавливая хозяйство к осени.
Для тех, кто придерживается старого календаря: 12 августа чтят память святого мученика Иоанна Воина. В народе этот день называли "Иван Воин" или "Силуан и Сила". Крестьяне верили, что святой Иоанн помогает найти украденные вещи и защищает от воров. Также в этот день традиционно завершали посев озимых культур.