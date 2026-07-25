Тайсон Фьюри заявил, что завершит карьеру в 2026 году
Киев • УНН
37-летний чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что 2026 год станет финальным в его профессиональной карьере. Боксер планирует провести бой с Мариушем Вахом, а затем возможен поединок с Энтони Джошуа.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что 2026 год станет последним в его профессиональной боксерской карьере. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью SunSport, сообщает УНН.
Детали
37-летний британец в ближайшее время проведет бой с Мариушем Вахом в Таиланде. В случае победы ожидается его поединок с Энтони Джошуа, который также должен провести свой следующий бой.
Несмотря на возможные крупные поединки, Фьюри подчеркнул, что уже думает о завершении карьеры.
Это мой последний год. Именно поэтому я хочу быть активным. Я не хочу боксировать до 65 лет
На уточняющий вопрос, означает ли это, что 2026-й станет финальным годом его карьеры, боксер ответил однозначно.
Да, это последний год. Последний год - 2026
За свою карьеру "Цыганский король" стал чемпионом мира в супертяжелом весе, победил Владимира Кличко и дважды одолел Деонтея Уайлдера. Последние два поединка британец проиграл украинцу Александру Усику.
Напомним
В мае Тайсон Фьюри и Александр Усик заявили о готовности к третьему бою. Встреча может пройти в Лондоне, Лас-Вегасе или Саудовской Аравии.