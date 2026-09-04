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Шесть фильмов, которые выйдут в украинский прокат в сентябре 2026 года

Киев • УНН

 • 3408 просмотра

В сентябре в Украине покажут шесть новых фильмов: триллеры, мистические истории, историческую драму и фильмы о выживании.

Шесть фильмов, которые выйдут в украинский прокат в сентябре 2026 года

В сентябре украинские кинотеатры покажут новые триллеры, мистические истории, фильмы о выживании и историческую драму. Подробнее о том, какие фильмы вошли в число премьер этого месяца, расскажет УНН.

"Идеальное оружие"

Премьера в Украине: 3 сентября

В центре сюжета - секретная база в пустыне, связь с которой неожиданно прерывается. Причиной становится побег модифицированных суперсолдат, созданных в рамках научного эксперимента. Остановить их поручают опытной военной снайперше. Она хорошо знает особенности созданных бойцов, поэтому именно ей предстоит отправиться на опасную территорию и самостоятельно охотиться на беглецов. Ошибка в этой операции может стоить героине жизни.

"Практическая магия 2"

Премьера в Украине: 10 сентября

Почти через три десятилетия после событий первой истории сестры Салли и Джиллиан Оуэнс снова оказываются вместе в семейном поместье. На этот раз им предстоит столкнуться с новой магической угрозой и позаботиться о младшем поколении ведьм. Кроме того, сестры попытаются окончательно избавиться от древнего любовного проклятия, которое преследует их семью. К своим ролям возвращаются Сандра Буллок и Николь Кидман.

Санаторий Горького. Поединок

Премьера в Украине: 10 сентября

События фильма происходят в 1939 году после советского вторжения в Польшу. Главный герой - польский пианист, который оказывается в заключении вместе с сотнями своих соотечественников. Там он вступает в длительное психологическое противостояние с агентом НКВД. Тот пытается сломить его волю и через него повлиять на других заключенных. Главного героя Кароля Грабовского сыграл Якуб Гершаль. Роль агента НКВД исполнил ирландский актер Эйдан Гиллен, известный по роли Питера Бейлиша в "Игре престолов".

Над бездной 2

Премьера в Украине: 10 сентября

После смерти сестры Джакс Хантер отправляется в Таиланд. Ее цель - осуществить мечту погибшей и покорить гору Кван. Вместе с подругой Лизой и местным проводником Джакс оказывается на высоте около 1000 метров над пропастью. Перед ними - опасный маршрут с полуразрушенной деревянной тропой. Чтобы выбраться живой, героине придется пройти этот путь и преодолеть страх.

"Обитель зла"

Премьера в Украине: 17 сентября

Медицинский курьер Брайан получает обычное задание - доставить посылку в отдаленную больницу. Однако поездка быстро превращается в борьбу за жизнь. В медицинском учреждении распространяется смертельный вирус. Заразившиеся люди превращаются в агрессивных мутантов. Брайан остается один на один с опасностью. Ему нужно пробраться через больницу, найти выход и спастись от созданных вирусом чудовищ.

"Сердце зверя"

Премьера в Украине: 24 сентября

После авиакатастрофы боец спецподразделения Джеймс Белмонт и его собака Один оказываются посреди Аляски. Они остаются далеко от цивилизации и не могут рассчитывать на постороннюю помощь. В борьбе с суровыми условиями им приходится полагаться друг на друга. Главную роль в приключенческом триллере исполнил Брэд Питт. Режиссером стал Дэвид Эйер. Сюжет фильма сосредоточен на выживании, преданности и связи между человеком и собакой.

5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные04.09.2025, 12:16 • 139584 просмотра

Алла Киосак

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