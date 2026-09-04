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Шість фільмів, які вийдуть в український прокат у вересні 2026 року

Київ • УНН

 • 3492 перегляди

У вересні в Україні покажуть шість нових фільмів: трилери, містичні історії, історичну драму та стрічки про виживання.

Шість фільмів, які вийдуть в український прокат у вересні 2026 року

У вересні українські кінотеатри покажуть нові трилери, містичні історії, фільми про виживання та історичну драму. Детальніше про те, які кіна опинилися серед прем’єр цього місяця - розповість УНН.

"Ідеальна зброя"

Прем'єра в Україні: 3 вересня

У центрі сюжету - секретна база в пустелі, з якою несподівано переривається зв’язок. Причиною стає втеча модифікованих суперсолдатів, створених у межах наукового експерименту. Зупинити їх доручають військовій снайперці з досвідом. Вона добре знає особливості створених бійців, тому саме їй доведеться вирушити на небезпечну територію та самостійно полювати на втікачів. Помилка в цій операції може коштувати героїні життя.

"Практична магія 2"

Прем'єра в Україні: 10 вересня

Майже через три десятиліття після подій першої історії сестри Саллі та Джилліан Овенс знову опиняються разом у родинному маєтку. Цього разу їм доведеться зіткнутися з новою магічною загрозою та подбати про молодше покоління чаклунок. Крім того, сестри намагатимуться остаточно позбутися давнього любовного прокляття, яке переслідує їхню родину. До своїх ролей повертаються Сандра Буллок і Ніколь Кідман.

Санаторій Горького. Поєдинок

Прем'єра в Україні: 10 вересня

Події стрічки відбуваються у 1939 році після радянського вторгнення до Польщі. Головний герой -  польський піаніст, який опиняється в ув’язненні разом із сотнями своїх співвітчизників. Там він вступає у тривале психологічне протистояння з агентом НКВД. Той намагається зламати його волю та через нього вплинути на інших ув’язнених. Головного героя Кароля Грабовського зіграв Якуб Гершал. Роль агента НКВД виконав ірландський актор Ейдан Гіллен, відомий за роллю Пітера Бейліша у "Грі престолів".

Над безоднею 2

Прем'єра в Україні: 10 вересня

Після смерті сестри Джакс Гантер вирушає до Таїланду. Її мета - здійснити мрію загиблої та підкорити гору Кван. Разом із подругою Лізою та місцевим провідником Джакс опиняється на висоті близько 1000 метрів над прірвою. Перед ними - небезпечний маршрут із напівзруйнованою дерев’яною стежкою. Щоб вибратися живою, героїні доведеться пройти цей шлях і подолати страх.

"Оселя зла"

Прем'єра в Україні: 17 вересня

Медичний кур’єр Браян отримує звичайне завдання - доставити посилку до віддаленої лікарні. Проте поїздка швидко перетворюється на боротьбу за життя. У медичному закладі поширюється смертельний вірус. Люди, які заразилися, перетворюються на агресивних мутантів. Браян залишається сам на сам із небезпекою. Йому потрібно пробратися крізь лікарню, знайти вихід і врятуватися від створених вірусом чудовиськ.

"Серце звіра"

Прем'єра в Україні: 24 вересня

Після авіакатастрофи боєць спецпідрозділу Джеймс Белмонт та його собака Одін опиняються посеред Аляски. Вони залишаються далеко від цивілізації та не можуть розраховувати на сторонню допомогу. У боротьбі з суворими умовами їм доводиться покладатися один на одного. Головну роль у пригодницькому трилері виконав Бред Пітт. Режисером став Девід Ейєр. Сюжет стрічки зосереджений на виживанні, відданості та зв’язку між людиною і собакою.

5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними04.09.25, 12:16 • 139584 перегляди

Алла Кіосак

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