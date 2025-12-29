Провоенная партия Мьянмы лидирует на первом этапе выборов под контролем хунты

Доминирующая в Мьянме проправительственная партия, поддерживающая военных, "получает большинство" на первом этапе выборов, организованных хунтой. Ранее правозащитники предупреждали, что эти выборы лишь закрепят военное правление. Об этом агентству AFP сообщил источник в партии, пишет УНН.

Детали

Вооруженные силы захватили власть в результате переворота в 2021 году, однако в воскресенье начали голосование в рамках поэтапных выборов, которые продлятся месяц и, по их словам, должны вернуть власть народу.

Чрезвычайно популярная, но распущенная партия демократического лидера Аун Сан Су Чжи не была представлена в бюллетенях, а сама она остается заключенной со времени военного переворота, который спровоцировал гражданскую войну.

Активисты, западные дипломаты и Верховный комиссар ООН по правам человека осудили выборы, ссылаясь на жесткое подавление инакомыслия и список кандидатов, преимущественно сформированный из союзников военных.

"USDP побеждает и получает большинство мест по всей стране, согласно различным сообщениям", — заявил партийный чиновник в столице Нейпьидо, попросив об анонимности, поскольку не был уполномочен общаться со СМИ.

Официальные результаты еще не обнародованы Союзной избирательной комиссией Мьянмы, а еще две фазы голосования запланированы на 11 и 25 января.

Военные отменили результаты последних выборов 2020 года после того, как партия Су Чжи — Национальная лига за демократию — разгромила Партию солидарности и развития Союза (USDP).

После этого военные и USDP заявили о массовых фальсификациях, однако международные наблюдатели назвали эти обвинения безосновательными.

Впрочем, в воскресенье главнокомандующий армией Мин Аун Хлайн, который руководит страной авторитарным способом уже пять лет, заявил, что вооруженным силам можно доверять передачу власти гражданскому правительству.

Мы гарантируем, что это будут свободные и честные выборы", — сказал он журналистам после голосования в Нейпьидо. Они организованы военными, и мы не можем допустить, чтобы наше имя было опорочено. - сказал он журналистам после голосования в Нейпьидо.

Военный переворот вызвал гражданскую войну: сторонники демократии создали партизанские отряды, которые воюют вместе с армиями этнических меньшинств, долгое время сопротивляющихся центральной власти.

Воскресные выборы должны были состояться в 102 из 330 округов страны — это самый крупный из трех этапов голосования.

Впрочем, на фоне войны военные признали, что проведение выборов невозможно почти в каждом пятом округе нижней палаты парламента.

