Провоенная партия Мьянмы лидирует на первом этапе выборов под контролем хунты

04:39 • 9818 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 22614 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 30429 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 28180 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 25638 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 35708 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 46567 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 33222 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40101 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 44672 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп обвинил ООН в бездействии по российско-украинской войне 28 декабря, 21:53
Президент Зеленский озвучил сроки согласования мирного плана 28 декабря, 22:59
Отключения света 29 декабря: ДТЭК опубликовал графики для двух областей и Киева 28 декабря, 23:08
Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Трампом и дальнейших встречах команд 28 декабря, 23:41
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине 02:59
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница" 27 декабря, 20:41
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить 26 декабря, 17:00
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола 26 декабря, 16:30
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам 26 декабря, 14:35
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно 26 декабря, 11:18
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 109271 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Луганская область
Финляндия
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США 28 декабря, 00:14
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности 27 декабря, 07:40
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить 26 декабря, 17:00
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбы 26 декабря, 16:51
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной роли 26 декабря, 14:56
Провоенная партия Мьянмы лидирует на первом этапе выборов под контролем хунты

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Партия Мьянмы, поддерживающая военных, лидирует на первом этапе выборов, проводимых хунтой. Правозащитники предупреждали, что эти голосования лишь укрепят власть военных после переворота 2021 года.

Провоенная партия Мьянмы лидирует на первом этапе выборов под контролем хунты

Доминирующая в Мьянме проправительственная партия, поддерживающая военных, "получает большинство" на первом этапе выборов, организованных хунтой. Ранее правозащитники предупреждали, что эти выборы лишь закрепят военное правление. Об этом агентству AFP сообщил источник в партии, пишет УНН.

Детали

Вооруженные силы захватили власть в результате переворота в 2021 году, однако в воскресенье начали голосование в рамках поэтапных выборов, которые продлятся месяц и, по их словам, должны вернуть власть народу.

Чрезвычайно популярная, но распущенная партия демократического лидера Аун Сан Су Чжи не была представлена в бюллетенях, а сама она остается заключенной со времени военного переворота, который спровоцировал гражданскую войну.

Активисты, западные дипломаты и Верховный комиссар ООН по правам человека осудили выборы, ссылаясь на жесткое подавление инакомыслия и список кандидатов, преимущественно сформированный из союзников военных.

"USDP побеждает и получает большинство мест по всей стране, согласно различным сообщениям", — заявил партийный чиновник в столице Нейпьидо, попросив об анонимности, поскольку не был уполномочен общаться со СМИ.

Официальные результаты еще не обнародованы Союзной избирательной комиссией Мьянмы, а еще две фазы голосования запланированы на 11 и 25 января.

Косово идет на выборы в попытке положить конец почти году политического тупика 28.12.25, 11:47

Военные отменили результаты последних выборов 2020 года после того, как партия Су Чжи — Национальная лига за демократию — разгромила Партию солидарности и развития Союза (USDP).

После этого военные и USDP заявили о массовых фальсификациях, однако международные наблюдатели назвали эти обвинения безосновательными.

Впрочем, в воскресенье главнокомандующий армией Мин Аун Хлайн, который руководит страной авторитарным способом уже пять лет, заявил, что вооруженным силам можно доверять передачу власти гражданскому правительству.

Мы гарантируем, что это будут свободные и честные выборы", — сказал он журналистам после голосования в Нейпьидо. Они организованы военными, и мы не можем допустить, чтобы наше имя было опорочено.

- сказал он журналистам после голосования в Нейпьидо.

Военный переворот вызвал гражданскую войну: сторонники демократии создали партизанские отряды, которые воюют вместе с армиями этнических меньшинств, долгое время сопротивляющихся центральной власти.

Воскресные выборы должны были состояться в 102 из 330 округов страны — это самый крупный из трех этапов голосования.

Впрочем, на фоне войны военные признали, что проведение выборов невозможно почти в каждом пятом округе нижней палаты парламента.

Мьянма задержала 10 тысяч иностранцев за онлайн-мошенничество 28.10.25, 10:08

Ольга Розгон

Новости Мира
Организация Объединенных Наций
Мьянма