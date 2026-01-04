$42.170.00
Военное правительство Мьянмы объявило амнистию для 6100 заключенных по случаю Дня независимости

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Военное правительство Мьянмы амнистировало 6134 заключенных, включая 52 иностранцев, по случаю 78-й годовщины независимости. Это произошло на фоне подготовки к выборам 2026 года и продолжающегося вооруженного противостояния.

Военное правительство Мьянмы объявило амнистию для 6100 заключенных по случаю Дня независимости
Фото: AP

В воскресенье, 4 января 2026 года, военное правительство Мьянмы амнистировало 6134 заключенных по случаю 78-й годовщины независимости страны от Великобритании. Соответствующий указ издал глава хунты, старший генерал Мин Аун Хлаинг. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Среди помилованных - 52 иностранца, которых после освобождения должны немедленно депортировать из страны. Для большинства других категорий заключенных сроки наказания были сокращены на одну шестую, за исключением осужденных за тяжкие преступления: убийства, изнасилования и нарушения законов о наркотиках.

Провоенная партия Мьянмы лидирует на первом этапе выборов под контролем хунты29.12.25, 09:40 • 3541 просмотр

Остается неясным, попали ли под амнистию тысячи политических заключенных, задержанных после переворота 2021 года. Правозащитники отмечают, что подобные освобождения часто носят условный характер: если бывший заключенный снова нарушит закон (включая участие в протестах), он должен отбыть не только новый срок, но и остаток предыдущего.

Политический контекст

Очередная массовая амнистия происходит на фоне подготовки военного правительства к всеобщим выборам, которые планируются на 2026 год. Критики режима и представители оппозиционного Правительства национального единства считают эти шаги попыткой хунты продемонстрировать гуманность и легитимизировать свою власть в глазах международного сообщества.

В то же время в стране продолжается вооруженное противостояние между армией и силами сопротивления. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным, с момента захвата власти военными под стражей остаются более 21 000 человек, в том числе лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи.

Мьянма задержала 10 тысяч иностранцев за онлайн-мошенничество28.10.25, 10:08 • 5187 просмотров

Степан Гафтко

