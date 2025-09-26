$41.490.08
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Ексклюзив
06:40 • 13592 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
05:30 • 20716 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 24280 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 36837 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 34335 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об'єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67053 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42717 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 61932 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 60438 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
Погода
+13°
2м/с
47%
764мм
США наклали санкції на мережу торгівлі зброєю для КНДР та Бірми

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Міністерство фінансів США наклало санкції на п'ятьох осіб та одну організацію за фінансування програм озброєнь КНДР та постачання зброї бірманському військовому режиму. Ці заходи блокують активи та забороняють транзакції з підсанкційними суб'єктами, перериваючи канали фінансування та обмежуючи військові можливості.

США наклали санкції на мережу торгівлі зброєю для КНДР та Бірми

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти п’яти осіб та однієї організації, які брали участь у фінансуванні незаконних програм озброєнь КНДР та постачанні зброї бірманському військовому режиму. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США, пише УНН.

Деталі

До підсанкційного списку потрапили Корейська корпорація з розвитку гірничодобувної промисловості (KOMID) та Генеральне бюро розвідки (RGB), які є центральними учасниками міжнародної торгівлі зброєю від імені режиму Пхеньяна.

НАТО забезпечить Україні безперервний потік американської зброї - Рютте25.09.25, 18:52 • 4256 переглядiв

KOMID, відоме також як "Генеральне бюро 221", постачає критично важливе обладнання для балістичних ракет і звичайної зброї, тоді як RGB координує військові та розвідувальні операції КНДР за кордоном. Обидві організації використовують підставні компанії в різних країнах для легалізації доходів від продажу озброєння, які потім нелегально переправляються до Північної Кореї.

Санкції також торкнулися бірманської компанії Royal Shune Lei та її представників, які виступали посередниками у постачанні авіаційних бомб та обладнання для військово-повітряних сил Бірми. Після перевороту 2021 року військовий режим Бірми активно застосовує зброю проти цивільного населення, завдаючи ударів по школах, лікарнях та релігійних об’єктах.

Окремо під санкції потрапив офіцер КНДР Нам Чол Унг, який через бізнес у Лаосі та Таїланді займався відмиванням доходів режиму та контрабандою товарів для фінансування програм Пхеньяна.

КНДР має до 2000 кг збагаченого урану, здатного створити сотні ядерних боєприпасів - міністр об'єднання Чун25.09.25, 15:58 • 2624 перегляди

Санкції блокують усі активи зазначених осіб та організацій у США і забороняють будь-які транзакції з ними. Порушення цих правил може призвести до цивільних та кримінальних санкцій для громадян США та іноземних осіб, а також спричинити вторинні санкції для іноземних фінансових установ.

Незаконні програми Північної Кореї зі створення озброєнь становлять прямий ризик для США та наших союзників. Ми продовжимо ліквідовувати фінансові мережі, що їх підтримують 

– зазначив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джон К. Херлі.

Степан Гафтко

Новини Світу
Лаос
Міністерство фінансів США
Таїланд
М'янма
Північна Корея
Сполучені Штати Америки