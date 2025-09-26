США наклали санкції на мережу торгівлі зброєю для КНДР та Бірми
Київ • УНН
Міністерство фінансів США наклало санкції на п'ятьох осіб та одну організацію за фінансування програм озброєнь КНДР та постачання зброї бірманському військовому режиму. Ці заходи блокують активи та забороняють транзакції з підсанкційними суб'єктами, перериваючи канали фінансування та обмежуючи військові можливості.
Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти п’яти осіб та однієї організації, які брали участь у фінансуванні незаконних програм озброєнь КНДР та постачанні зброї бірманському військовому режиму. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США, пише УНН.
Деталі
До підсанкційного списку потрапили Корейська корпорація з розвитку гірничодобувної промисловості (KOMID) та Генеральне бюро розвідки (RGB), які є центральними учасниками міжнародної торгівлі зброєю від імені режиму Пхеньяна.
НАТО забезпечить Україні безперервний потік американської зброї - Рютте25.09.25, 18:52 • 4256 переглядiв
KOMID, відоме також як "Генеральне бюро 221", постачає критично важливе обладнання для балістичних ракет і звичайної зброї, тоді як RGB координує військові та розвідувальні операції КНДР за кордоном. Обидві організації використовують підставні компанії в різних країнах для легалізації доходів від продажу озброєння, які потім нелегально переправляються до Північної Кореї.
Санкції також торкнулися бірманської компанії Royal Shune Lei та її представників, які виступали посередниками у постачанні авіаційних бомб та обладнання для військово-повітряних сил Бірми. Після перевороту 2021 року військовий режим Бірми активно застосовує зброю проти цивільного населення, завдаючи ударів по школах, лікарнях та релігійних об’єктах.
Окремо під санкції потрапив офіцер КНДР Нам Чол Унг, який через бізнес у Лаосі та Таїланді займався відмиванням доходів режиму та контрабандою товарів для фінансування програм Пхеньяна.
КНДР має до 2000 кг збагаченого урану, здатного створити сотні ядерних боєприпасів - міністр об'єднання Чун25.09.25, 15:58 • 2624 перегляди
Санкції блокують усі активи зазначених осіб та організацій у США і забороняють будь-які транзакції з ними. Порушення цих правил може призвести до цивільних та кримінальних санкцій для громадян США та іноземних осіб, а також спричинити вторинні санкції для іноземних фінансових установ.
Незаконні програми Північної Кореї зі створення озброєнь становлять прямий ризик для США та наших союзників. Ми продовжимо ліквідовувати фінансові мережі, що їх підтримують