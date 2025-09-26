США наложили санкции на сеть торговли оружием для КНДР и Бирмы

Министерство финансов США объявило о введении санкций против пяти лиц и одной организации, которые участвовали в финансировании незаконных программ вооружений КНДР и поставке оружия бирманскому военному режиму. Об этом говорится в сообщении Минфина США, пишет УНН.

Детали

В подсанкционный список попали Корейская корпорация по развитию горнодобывающей промышленности (KOMID) и Генеральное бюро разведки (RGB), которые являются центральными участниками международной торговли оружием от имени режима Пхеньяна.

НАТО обеспечит Украине бесперебойный поток американского оружия - Рютте

KOMID, известное также как "Генеральное бюро 221", поставляет критически важное оборудование для баллистических ракет и обычного оружия, тогда как RGB координирует военные и разведывательные операции КНДР за рубежом. Обе организации используют подставные компании в разных странах для легализации доходов от продажи вооружения, которые затем нелегально переправляются в Северную Корею.

Санкции также коснулись бирманской компании Royal Shune Lei и ее представителей, которые выступали посредниками в поставке авиационных бомб и оборудования для военно-воздушных сил Бирмы. После переворота 2021 года военный режим Бирмы активно применяет оружие против гражданского населения, нанося удары по школам, больницам и религиозным объектам.

Отдельно под санкции попал офицер КНДР Нам Чол Унг, который через бизнес в Лаосе и Таиланде занимался отмыванием доходов режима и контрабандой товаров для финансирования программ Пхеньяна.

КНДР имеет до 2000 кг обогащенного урана, способного создать сотни ядерных боеприпасов - министр объединения Чун

Санкции блокируют все активы указанных лиц и организаций в США и запрещают любые транзакции с ними. Нарушение этих правил может привести к гражданским и уголовным санкциям для граждан США и иностранных лиц, а также повлечь вторичные санкции для иностранных финансовых учреждений.

Незаконные программы Северной Кореи по созданию вооружений представляют прямой риск для США и наших союзников. Мы продолжим ликвидировать финансовые сети, поддерживающие их – отметил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Херли.

Обширная география, разные темы: Власюк рассказал детали о санкциях против граждан разных стран, спонсирующих рф