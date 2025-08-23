$41.220.00
Обширная география, разные темы: Власюк рассказал детали о санкциях против граждан разных стран, спонсирующих рф

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Президент Зеленский ввел санкции против 28 иностранцев, спонсирующих оккупационный режим рф. Среди них российский бизнесмен Джамалдин Пашаев и бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Обширная география, разные темы: Власюк рассказал детали о санкциях против граждан разных стран, спонсирующих рф

Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил детали о санкциях против 28 иностранцев, спонсирующих оккупационный режим РФ, которые ввел Владимир Зеленский. Об этом он написал в Facebook, пишет УНН.

100% синхронизации санкций Канады в этом году. Обширная география, разные темы

- говорится в сообщении.

Власюк отметил, что среди них – российский бизнесмен Джамалдин Пашаев, чей "Трансморфлот" и связанные компании перевозили оружие из Ирана, Сирии и КНДР для России; бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, распространяющая кремлевские нарративы из России; а также компании "Облачные квантовые технологии" (квантовые вычисления для обороны), "Абсолют-Страхование" (страхование "теневого флота") и "Балтика", отобранная у Carlsberg в пользу Кремля.

Синхронизация санкций с партнерами критически важна для усиления давления на Россию, предотвращения обхода ограничений и демонстрации единства демократического мира

- сообщил Власюк.

Также введены санкции в отношении 28 лиц (граждан Украины, РФ, Ирана и лиц с двойным гражданством), причастных к бизнесу на ВОТ и пропаганде. Среди них – Ашот Малхасян, брат Вадима Новинского, который контролирует компании в РФ, на Кипре и в Украине; Евгений Таран – бывший футболист, а теперь тренер-коллаборант детского футбольного клуба "Олимпия", – турниры по РФ и выступает в ветеранских матчах с V на форме.

Ильины – лица, связанные с деятельностью онлайн-казино Pin-Up в Украине; группа иранских должностных лиц и бизнесменов, которые организуют производство и поставку БПЛА и комплектующих для России; а также ряд российских пропагандистов и блогеров (RT и прокремлевских Telegram-каналов), которые распространяют дезинформацию и оправдывают агрессию против Украины

- добавил Власюк.

Напомним

23 августа Президент Зеленский подписал указ о санкциях против 28 иностранцев, спонсирующих оккупационный режим РФ. Также синхронизированы санкции Канады против 139 лиц, работающих на российскую войну.

Ольга Розгон

