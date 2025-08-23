Зеленський ввів санкції проти громадян різних країн, які спонсорують рф
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав указ про санкції проти 28 іноземців, що спонсорують окупаційний режим рф. Також синхронізовано санкції Канади проти 139 осіб, що працюють на російську війну.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 28 громадян різних країн, які однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на нашій землі та фактично спонсорують рф, передає УНН.
Деталі
Зеленський повідомив, що підписав сьогодні два укази.
Перший – синхронізація в Україні санкцій партнерів, зокрема санкцій Канади. Це 100 % синхронізації цьогорічних канадійських санкцій проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну. Разом з нашими партнерами готуємо також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів
Він наголосив, що усі, хто допомагає росії продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати на собі реальний тиск світу.
Другий указ за сьогодні – це санкції проти 28 громадян різних країн, які однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на нашій землі та фактично спонсорують російську державу. По кожному прізвищу таких осіб ведем роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів
Він наголосив, що усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців.
Зокрема, згідно указу №612 введено санкції проти Володимира Вилегжаніна, який після анексії Криму отримав громадянство росії. Він є власником кримського готелю "Ай-Тодор-Юг"
Також санкції введено проти українця Володимира Котеляка та має російське громадянство.Котеляк 5 жовтня 2020 року зареєструвався в росії як приватний підприємець у сфері готельного бізнесу.
