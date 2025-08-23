$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 21296 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 21107 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 22180 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 14676 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 36772 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 30363 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 27277 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25207 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24720 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13881 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Зеленський ввів санкції проти громадян різних країн, які спонсорують рф

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Президент Зеленський підписав указ про санкції проти 28 іноземців, що спонсорують окупаційний режим рф. Також синхронізовано санкції Канади проти 139 осіб, що працюють на російську війну.

Зеленський ввів санкції проти громадян різних країн, які спонсорують рф

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 28 громадян різних країн, які однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на нашій землі та фактично спонсорують рф, передає УНН.

Деталі

Зеленський повідомив, що підписав сьогодні два укази.

Перший – синхронізація в Україні санкцій партнерів, зокрема санкцій Канади. Це 100 % синхронізації цьогорічних канадійських санкцій проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну. Разом з нашими партнерами готуємо також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів

- написав Зеленський.

Він наголосив, що усі, хто допомагає росії продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати на собі реальний тиск світу.

Другий указ за сьогодні – це санкції проти 28 громадян різних країн, які однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на нашій землі та фактично спонсорують російську державу. По кожному прізвищу таких осіб ведем роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів

- повідомив Зеленський.

Він наголосив, що усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців.

Зокрема, згідно указу №612 введено санкції проти Володимира Вилегжаніна, який після анексії Криму отримав громадянство росії. Він є власником кримського готелю "Ай-Тодор-Юг"

Також санкції введено проти українця Володимира Котеляка та має російське громадянство.Котеляк 5 жовтня 2020 року зареєструвався в росії як приватний підприємець у сфері готельного бізнесу.

Напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки будуть готові найближчими днями - Зеленський23.08.25, 14:35 • 2900 переглядiв

Анна Мурашко

Канада
Володимир Зеленський
Україна