Зеленський ввів санкції проти громадян різних країн, які спонсорують рф

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 28 громадян різних країн, які однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на нашій землі та фактично спонсорують рф, передає УНН.

Зеленський повідомив, що підписав сьогодні два укази.

Перший – синхронізація в Україні санкцій партнерів, зокрема санкцій Канади. Це 100 % синхронізації цьогорічних канадійських санкцій проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну. Разом з нашими партнерами готуємо також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів