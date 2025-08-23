$41.220.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский ввел санкции против граждан разных стран, спонсирующих рф

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Президент Зеленский подписал указ о санкциях против 28 иностранцев, спонсирующих оккупационный режим рф. Также синхронизированы санкции Канады против 139 человек, работающих на российскую войну.

Зеленский ввел санкции против граждан разных стран, спонсирующих рф

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 28 граждан разных стран, которые одинаково помогают россиянам удерживать режим оккупации на нашей земле и фактически спонсируют РФ, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что подписал сегодня два указа.

Первый – синхронизация в Украине санкций партнеров, в частности санкций Канады. Это 100 % синхронизации нынешних канадских санкций против 139 физических и юридических лиц, работающих на российскую войну. Вместе с нашими партнерами готовим также решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров

- написал Зеленский.

Он подчеркнул, что все, кто помогает России продолжать убийства и строить военную машину для дальнейшей агрессии, должны ощущать на себе реальное давление мира.

Второй указ за сегодня – это санкции против 28 граждан разных стран, которые одинаково помогают россиянам удерживать режим оккупации на нашей земле и фактически спонсируют российское государство. По каждой фамилии таких лиц ведем работу также с правоохранительными органами стран-партнеров

- сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что все сообщники российских оккупантов так или иначе будут отвечать за содеянное против Украины и украинцев.

В частности, согласно указу №612 введены санкции против Владимира Вылегжанина, который после аннексии Крыма получил гражданство россии. Он является владельцем крымского отеля "Ай-Тодор-Юг"

Также санкции введены против украинца Владимира Котеляка, имеющего российское гражданство. Котеляк 5 октября 2020 года зарегистрировался в России как частный предприниматель в сфере гостиничного бизнеса.

Наработки по архитектуре гарантий безопасности будут готовы в ближайшие дни - Зеленский23.08.25, 14:35 • 2888 просмотров

