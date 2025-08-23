Зеленский ввел санкции против граждан разных стран, спонсирующих рф
Киев • УНН
Президент Зеленский подписал указ о санкциях против 28 иностранцев, спонсирующих оккупационный режим рф. Также синхронизированы санкции Канады против 139 человек, работающих на российскую войну.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 28 граждан разных стран, которые одинаково помогают россиянам удерживать режим оккупации на нашей земле и фактически спонсируют РФ, передает УНН.
Детали
Зеленский сообщил, что подписал сегодня два указа.
Первый – синхронизация в Украине санкций партнеров, в частности санкций Канады. Это 100 % синхронизации нынешних канадских санкций против 139 физических и юридических лиц, работающих на российскую войну. Вместе с нашими партнерами готовим также решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров
Он подчеркнул, что все, кто помогает России продолжать убийства и строить военную машину для дальнейшей агрессии, должны ощущать на себе реальное давление мира.
Второй указ за сегодня – это санкции против 28 граждан разных стран, которые одинаково помогают россиянам удерживать режим оккупации на нашей земле и фактически спонсируют российское государство. По каждой фамилии таких лиц ведем работу также с правоохранительными органами стран-партнеров
Он подчеркнул, что все сообщники российских оккупантов так или иначе будут отвечать за содеянное против Украины и украинцев.
В частности, согласно указу №612 введены санкции против Владимира Вылегжанина, который после аннексии Крыма получил гражданство россии. Он является владельцем крымского отеля "Ай-Тодор-Юг"
Также санкции введены против украинца Владимира Котеляка, имеющего российское гражданство. Котеляк 5 октября 2020 года зарегистрировался в России как частный предприниматель в сфере гостиничного бизнеса.
