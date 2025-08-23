$41.220.00
Обширна географія, різні теми: Власюк розповів деталі про санкції проти громадян різних країн, які спонсорують рф

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Президент Зеленський ввів санкції проти 28 іноземців, які спонсорують окупаційний режим рф. Серед них російський бізнесмен Джамалдін Пашаєв та колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.

Обширна географія, різні теми: Власюк розповів деталі про санкції проти громадян різних країн, які спонсорують рф

Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомив деталі про санкції проти 28 іноземців, що спонсорують окупаційний режим рф, які ввів Володимир Зеленський. Про це він написав у Facebook, пише УНН.

100% синхронізації санкцій Канади цього року. Обширна географія, різні теми

- йдеться у повідомленні.

Власюк зазначив, що серед них – російський бізнесмен Джамалдін Пашаєв, чий "Трансморфлот" і пов’язані компанії перевозили зброю з Ірану, Сирії та КНДР для росії; колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, що поширює кремлівські наративи з росії; а також компанії "Хмарні квантові технології" (квантові обчислення для оборони), "Абсолют-Страхування" (страхування "тіньового флоту"), і "Балтика", відібрана у Carlsberg на користь кремля.

Синхронізація санкцій із партнерами є критично важливою для посилення тиску на росію, унеможливлення обходу обмежень та демонстрації єдності демократичного світу

- повідомив Власюк.

Також введені санкції до 28 осіб (громадян України, рф, Ірану та осіб із подвійним громадянством), причетних до бізнесу на ТОТ та пропаганди. Серед них – Ашот Малхасян, брат Вадима Новинського, який контролює компанії в рф, на Кіпрі та в Україні; Євген Таран - колишній футболіст, а тепер тренер-колаборант дитячого футбольного клубу "Олімпія", - турніри по рф і виступає у ветеранських матчах з V на формі.

Ільїни - особи, пов’язані з діяльністю онлайн-казино Pin-Up в Україні; група іранських посадовців та бізнесменів, які організовують виробництво і постачання БпЛА та комплектуючих для росії; а також низка російських пропагандистів і блогерів ( RT та прокремлівських Telegram-каналів), які поширюють дезінформацію й виправдовують агресію проти України

- додав Власюк.

Нагадаємо

23 серпня Президент Зеленський підписав указ про санкції проти 28 іноземців, що спонсорують окупаційний режим рф. Також синхронізовано санкції Канади проти 139 осіб, що працюють на російську війну.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Telegram
Австрія
Північна Корея
Сирія
Володимир Зеленський
Україна
Іран
Кіпр
Безпілотний літальний апарат