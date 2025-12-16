Трамп оголосив фентаніл зброєю масового ураження: що це означає

Президент США Дональд Трамп у понеділок підписав виконавчий указ, який класифікує фентаніл як зброю масового ураження, надаючи уряду США додаткові юридичні повноваження у боротьбі з незаконним обігом цього синтетичного наркотику, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

У виконавчому указі згадується летальність препарату, який щороку вбиває десятки тисяч американців, а також той факт, що транснаціональні злочинні групи, які адміністрація Трампа визнала іноземними терористичними організаціями, використовують продаж фентанілу для фінансування діяльності, що підриває національну безпеку США.

Виступаючи в Овальному кабінеті під час підписання указу, президент США заявив, що кількість наркотиків, що надходять до США морем, зменшилася на 94% (більшість наркотиків, включаючи фентаніл, потрапляють до США через наземні порти в'їзду). Трамп додав, що потоки наркотиків є "прямою військовою загрозою для Сполучених Штатів Америки".

Адміністрація зосередила значні ресурси на боротьбі з фентанілом у межах своїх зусиль щодо забезпечення безпеки кордону США з Мексикою. Високопосадовці адміністрації стверджують, що суворі імміграційні обмеження та заходи безпеки кордонів, запроваджені Трампом, призвели до падіння внутрішнього споживання фентанілу.

"Завдяки безпечному кордону життя рятуються щодня, торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації різко скоротилася, фентаніл різко впав", – заявив у понеділок Том Гоман, який нині обіймає посаду "прикордонного царя" в адміністрації Трампа.

Хоча класифікація наркотику як зброї масового ураження є майже безпрецедентним президентським кроком, раніше вже точилися публічні дебати щодо характеристики фентанілу таким чином. Раніше адміністрація Байдена стикалася з тиском з боку двопартійного контингенту генеральних прокурорів, щоб класифікувати фентаніл як зброю масового ураження. А фентаніл, навіть у невеликих кількостях, є достатньо потужним, щоб дуже швидко вбити велику кількість людей через передозування.

Синтетичний наркотик, який має деяке обмежене легальне фармакологічне застосування, здебільшого потрапляє до Сполучених Штатів через Мексику, де наркокартелі виробляють фентаніл, використовуючи "хімічні прекурсори", імпортовані з Китаю. Виробництво фентанілу також процвітає в регіоні Золотого трикутника Південно-Східної Азії, який включає країни Лаос, М'янму та Таїланд. Фентаніл можна легко виготовити в імпровізованих лабораторіях, що посилює труднощі, з якими стикається влада у викоріненні виробництва в межах своїх кордонів.

Тим часом адміністрація звинуватила картелі, що діють у Венесуелі, у незаконному ввезенні фентанілу до Сполучених Штатів як виправдання для застосування смертоносної сили проти ймовірних наркоторговців у Карибському морі. Венесуела, хоча й вважається центром торгівлі кокаїном, не вважається основним учасником світової торгівлі фентанілом.

Час цього визначення вражає, оскільки зростають спекуляції щодо того, що США завдадуть наземних ударів по ймовірних цілях наркоторгівлі на землі Венесуели в межах своєї кампанії тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Оголошення фентанілу зброєю масового ураження дасть США додаткові юридичні підстави для застосування військової сили проти Венесуели.

Твердження про те, що Ірак все ще володіє зброєю масового ураження, використовувалися як юридичне виправдання для вторгнення в цю близькосхідну країну та повалення її тодішнього лідера Саддама Хусейна за адміністрації Джорджа Буша-молодшого.

США також раніше завдавали військових ударів проти колумбійських та мексиканських наркокартелів, і очікується, що США зрештою переключать свою увагу з Венесуели на загрози з боку груп у цих країнах.

