Трамп оголосив фентаніл зброєю масового ураження: що це означає

"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 14562 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 11905 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 12514 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 11996 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 10014 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 8580 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 13852 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 42280 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 36196 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Ситуація на фронті: Генштаб повідомляє про 140 боєзіткнень за добу та найбільшу активність рф на Покровському напрямку15 грудня, 20:27
АТЕШ: Куп'янськ майже повністю зачищено, в оточення потрапили російські військові у центрі міста15 грудня, 20:52
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним15 грудня, 22:21
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState00:35
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
Ексклюзив
15 грудня, 13:38
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 46507 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримки15 грудня, 11:52
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечори13 грудня, 16:20
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Куп'янськ
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує Трамп13 грудня, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців12 грудня, 12:55
Шахед-136
The Guardian
Forbes
The Guardian
Forbes

Трамп оголосив фентаніл зброєю масового ураження: що це означає

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Президент США Дональд Трамп класифікував фентаніл як зброю масового ураження, що надає уряду додаткові повноваження у боротьбі з незаконним обігом. Цей крок дозволить США використовувати військову силу проти наркоторговців, зокрема у Венесуелі.

Трамп оголосив фентаніл зброєю масового ураження: що це означає

Президент США Дональд Трамп у понеділок підписав виконавчий указ, який класифікує фентаніл як зброю масового ураження, надаючи уряду США додаткові юридичні повноваження у боротьбі з незаконним обігом цього синтетичного наркотику, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

У виконавчому указі згадується летальність препарату, який щороку вбиває десятки тисяч американців, а також той факт, що транснаціональні злочинні групи, які адміністрація Трампа визнала іноземними терористичними організаціями, використовують продаж фентанілу для фінансування діяльності, що підриває національну безпеку США.

Виступаючи в Овальному кабінеті під час підписання указу, президент США заявив, що кількість наркотиків, що надходять до США морем, зменшилася на 94% (більшість наркотиків, включаючи фентаніл, потрапляють до США через наземні порти в'їзду). Трамп додав, що потоки наркотиків є "прямою військовою загрозою для Сполучених Штатів Америки".

Адміністрація зосередила значні ресурси на боротьбі з фентанілом у межах своїх зусиль щодо забезпечення безпеки кордону США з Мексикою. Високопосадовці адміністрації стверджують, що суворі імміграційні обмеження та заходи безпеки кордонів, запроваджені Трампом, призвели до падіння внутрішнього споживання фентанілу.

"Завдяки безпечному кордону життя рятуються щодня, торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації різко скоротилася, фентаніл різко впав", – заявив у понеділок Том Гоман, який нині обіймає посаду "прикордонного царя" в адміністрації Трампа.

Хоча класифікація наркотику як зброї масового ураження є майже безпрецедентним президентським кроком, раніше вже точилися публічні дебати щодо характеристики фентанілу таким чином. Раніше адміністрація Байдена стикалася з тиском з боку двопартійного контингенту генеральних прокурорів, щоб класифікувати фентаніл як зброю масового ураження. А фентаніл, навіть у невеликих кількостях, є достатньо потужним, щоб дуже швидко вбити велику кількість людей через передозування.

Синтетичний наркотик, який має деяке обмежене легальне фармакологічне застосування, здебільшого потрапляє до Сполучених Штатів через Мексику, де наркокартелі виробляють фентаніл, використовуючи "хімічні прекурсори", імпортовані з Китаю. Виробництво фентанілу також процвітає в регіоні Золотого трикутника Південно-Східної Азії, який включає країни Лаос, М'янму та Таїланд. Фентаніл можна легко виготовити в імпровізованих лабораторіях, що посилює труднощі, з якими стикається влада у викоріненні виробництва в межах своїх кордонів.

Тим часом адміністрація звинуватила картелі, що діють у Венесуелі, у незаконному ввезенні фентанілу до Сполучених Штатів як виправдання для застосування смертоносної сили проти ймовірних наркоторговців у Карибському морі. Венесуела, хоча й вважається центром торгівлі кокаїном, не вважається основним учасником світової торгівлі фентанілом.

Час цього визначення вражає, оскільки зростають спекуляції щодо того, що США завдадуть наземних ударів по ймовірних цілях наркоторгівлі на землі Венесуели в межах своєї кампанії тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Оголошення фентанілу зброєю масового ураження дасть США додаткові юридичні підстави для застосування військової сили проти Венесуели.

Твердження про те, що Ірак все ще володіє зброєю масового ураження, використовувалися як юридичне виправдання для вторгнення в цю близькосхідну країну та повалення її тодішнього лідера Саддама Хусейна за адміністрації Джорджа Буша-молодшого.

США також раніше завдавали військових ударів проти колумбійських та мексиканських наркокартелів, і очікується, що США зрештою переключать свою увагу з Венесуели на загрози з боку груп у цих країнах.

США запровадили санкції проти трьох мексиканських фінансових компаній через торгівлю фентанілом з Китаєм26.06.25, 09:44 • 2940 переглядiв

Юлія Шрамко

