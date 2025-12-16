$42.190.08
Трамп объявил фентанил оружием массового поражения: что это значит

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Президент США Дональд Трамп классифицировал фентанил как оружие массового поражения, что предоставляет правительству дополнительные полномочия в борьбе с незаконным оборотом. Этот шаг позволит США использовать военную силу против наркоторговцев, в частности в Венесуэле.

Трамп объявил фентанил оружием массового поражения: что это значит

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал исполнительный указ, который классифицирует фентанил как оружие массового поражения, предоставляя правительству США дополнительные юридические полномочия в борьбе с незаконным оборотом этого синтетического наркотика, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

В исполнительном указе упоминается летальность препарата, который ежегодно убивает десятки тысяч американцев, а также тот факт, что транснациональные преступные группы, которые администрация Трампа признала иностранными террористическими организациями, используют продажу фентанила для финансирования деятельности, подрывающей национальную безопасность США.

Выступая в Овальном кабинете во время подписания указа, президент США заявил, что количество наркотиков, поступающих в США по морю, уменьшилось на 94% (большинство наркотиков, включая фентанил, попадают в США через наземные порты въезда). Трамп добавил, что потоки наркотиков являются "прямой военной угрозой для Соединенных Штатов Америки".

Администрация сосредоточила значительные ресурсы на борьбе с фентанилом в рамках своих усилий по обеспечению безопасности границы США с Мексикой. Высокопоставленные чиновники администрации утверждают, что строгие иммиграционные ограничения и меры безопасности границ, введенные Трампом, привели к падению внутреннего потребления фентанила.

"Благодаря безопасной границе жизни спасаются каждый день, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации резко сократилась, фентанил резко упал", – заявил в понедельник Том Хоман, который ныне занимает должность "пограничного царя" в администрации Трампа.

Хотя классификация наркотика как оружия массового поражения является почти беспрецедентным президентским шагом, ранее уже шли публичные дебаты относительно характеристики фентанила таким образом. Ранее администрация Байдена сталкивалась с давлением со стороны двухпартийного контингента генеральных прокуроров, чтобы классифицировать фентанил как оружие массового поражения. А фентанил, даже в небольших количествах, достаточно мощный, чтобы очень быстро убить большое количество людей из-за передозировки.

Синтетический наркотик, который имеет некоторое ограниченное легальное фармакологическое применение, в основном попадает в Соединенные Штаты через Мексику, где наркокартели производят фентанил, используя "химические прекурсоры", импортированные из Китая. Производство фентанила также процветает в регионе Золотого треугольника Юго-Восточной Азии, который включает страны Лаос, Мьянму и Таиланд. Фентанил можно легко изготовить в импровизированных лабораториях, что усиливает трудности, с которыми сталкивается власть в искоренении производства в пределах своих границ.

Тем временем администрация обвинила картели, действующие в Венесуэле, в незаконном ввозе фентанила в Соединенные Штаты как оправдание для применения смертоносной силы против предполагаемых наркоторговцев в Карибском море. Венесуэла, хотя и считается центром торговли кокаином, не считается основным участником мировой торговли фентанилом.

Время этого определения поражает, поскольку растут спекуляции относительно того, что США нанесут наземные удары по предполагаемым целям наркоторговли на земле Венесуэлы в рамках своей кампании давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Объявление фентанила оружием массового поражения даст США дополнительные юридические основания для применения военной силы против Венесуэлы.

Утверждения о том, что Ирак все еще обладает оружием массового поражения, использовались как юридическое оправдание для вторжения в эту ближневосточную страну и свержения ее тогдашнего лидера Саддама Хусейна при администрации Джорджа Буша-младшего.

США также ранее наносили военные удары против колумбийских и мексиканских наркокартелей, и ожидается, что США в конечном итоге переключат свое внимание с Венесуэлы на угрозы со стороны групп в этих странах.

США ввели санкции против трех мексиканских финансовых компаний из-за торговли фентанилом с Китаем26.06.25, 09:44 • 2942 просмотра

Юлия Шрамко

