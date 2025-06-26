США ввели санкции против трех мексиканских финансовых компаний из-за торговли фентанилом с Китаем
Киев • УНН
США ввели санкции против трех мексиканских финансовых компаний: CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa, подозревая их в отмывании денег для картелей и финансировании торговли фентанилом с Китаем.
Министерство финансов США ввело санкции против трех мексиканских финансовых учреждений из-за их участия в финансировании торговли фентанилом из Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Мексиканские компании CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa получили статус "вызывающих первоочередную обеспокоенность по отмыванию денег".
Действия, которые мы предприняли сегодня, фактически отрезают три мексиканских финансовых учреждения от ведения бизнеса с финансовыми учреждениями США
По данным Министерства финансов, эти учреждения играли "давнюю и жизненно важную роль" в отмывании средств для мексиканских картелей и финансировании закупки прекурсоров для производства фентанила.
Vector Casa de Bolsa категорически отрицает обвинения, заявив, что все ее операции были легальными.
Дополнительно
Как сообщает Financial Times, CIBanco и Intercam Banco подозреваются в сотрудничестве с картелем Jalisco New Generation, тогда как Vector Casa de Bolsa, основанная Альфонсо Ромо, бывшим советником экс-президента Мексики, обвиняется в отмывании 2 миллионов долларов для картеля Sinaloa.
"Это большой удар по доверию к мексиканской финансовой системе", – сказал руководитель отдела Латинской Америки DGA Group Альваро Вертис.
Справка
FEND Off Fentanyl – закон, принятый в 2023 году, который предоставляет Министерству финансов США дополнительные полномочия для борьбы с торговлей опиоидами.
Фентанил – синтетический опиоид, ставший причиной более 70% смертей от передозировки в США.
Напомним
Как сообщал УНН, последний указ Трампа повысил пошлины до 125%, но уже существует 20% пошлина на фентанил.