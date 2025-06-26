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США ввели санкции против трех мексиканских финансовых компаний из-за торговли фентанилом с Китаем

Киев • УНН

 • 154 просмотра

США ввели санкции против трех мексиканских финансовых компаний: CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa, подозревая их в отмывании денег для картелей и финансировании торговли фентанилом с Китаем.

США ввели санкции против трех мексиканских финансовых компаний из-за торговли фентанилом с Китаем

Министерство финансов США ввело санкции против трех мексиканских финансовых учреждений из-за их участия в финансировании торговли фентанилом из Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Мексиканские компании CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa получили статус "вызывающих первоочередную обеспокоенность по отмыванию денег".

Действия, которые мы предприняли сегодня, фактически отрезают три мексиканских финансовых учреждения от ведения бизнеса с финансовыми учреждениями США

– заявил заместитель министра финансов США Майкл Фолкендер.

По данным Министерства финансов, эти учреждения играли "давнюю и жизненно важную роль" в отмывании средств для мексиканских картелей и финансировании закупки прекурсоров для производства фентанила.

Vector Casa de Bolsa категорически отрицает обвинения, заявив, что все ее операции были легальными.

Дополнительно

Как сообщает Financial Times, CIBanco и Intercam Banco подозреваются в сотрудничестве с картелем Jalisco New Generation, тогда как Vector Casa de Bolsa, основанная Альфонсо Ромо, бывшим советником экс-президента Мексики, обвиняется в отмывании 2 миллионов долларов для картеля Sinaloa.

"Это большой удар по доверию к мексиканской финансовой системе", – сказал руководитель отдела Латинской Америки DGA Group Альваро Вертис.

Справка

FEND Off Fentanyl – закон, принятый в 2023 году, который предоставляет Министерству финансов США дополнительные полномочия для борьбы с торговлей опиоидами.

Фентанил – синтетический опиоид, ставший причиной более 70% смертей от передозировки в США.

Напомним

Как сообщал УНН, последний указ Трампа повысил пошлины до 125%, но уже существует 20% пошлина на фентанил.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ЭкономикаНовости Мира
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Financial Times
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Дональд Трамп
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