США запровадили санкції проти трьох мексиканських фінансових компаній через торгівлю фентанілом з Китаєм

Міністерство фінансів США ввело санкції проти трьох мексиканських фінансових установ через їхню участь у фінансуванні торгівлі фентанілом з Китаєм. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

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Мексиканські компанії CIBanco, Intercam Banco та Vector Casa de Bolsa отримали статус "викликають першочергове занепокоєння щодо відмивання грошей".

Дії, які ми вжили сьогодні, фактично відріжуть три мексиканські фінансові установи від ведення бізнесу з фінансовими установами США – заявив заступник міністра фінансів США Майкл Фолкендер.

За даними Міністерства фінансів, ці установи відігравали "давню та життєво важливу роль" у відмиванні коштів для мексиканських картелів та фінансуванні закупівлі прекурсорів для виробництва фентанілу.

Vector Casa de Bolsa категорично заперечила звинувачення, заявивши, що всі її операції були легальними.

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Як повідомляє Financial Times, CIBanco та Intercam Banco підозрюються у співпраці з картелем Jalisco New Generation, тоді як Vector Casa de Bolsa, заснована Альфонсо Ромо, колишнім радником екс-президента Мексики, звинувачується у відмиванні 2 мільйонів доларів для картелю Sinaloa.

"Це великий удар по довірі до мексиканської фінансової системи", – сказав керівник відділу Латинської Америки DGA Group Альваро Вертіс.

Довідка

FEND Off Fentanyl – закон, прийнятий у 2023 році, який надає Міністерству фінансів США додаткові повноваження для боротьби з торгівлею опіоїдами.

Фентаніл – синтетичний опіоїд, що став причиною понад 70% смертей від передозування в США.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, останній указ Трампа підвищив мита до 125%, але вже існує 20% мито на фентаніл.