Пошкоджений танкер російського "тіньового флоту" сів на мілину біля берегів Болгарії

російський танкер Kairos "тіньового флоту" для незаконної торгівлі нафтою, сів на мілину поблизу болгарського міста Ахтополь. На борту перебувають 10 членів екіпажу, однак через сильну бурю евакуація поки неможлива. Про це повідомляє УНН посиланням на болгарське онлайн-видання Svobodna Evropa.

Деталі

Судно, зареєстроване в Китаї, перехопила болгарська прикордонна поліція близько 12:45 у п’ятницю. Директор Прикордонної поліції Антон Златанов повідомив Nova TV, що спочатку екіпаж не виходив на зв’язок, але пізніше підтвердив наявність 10 людей на борту та висловив бажання евакуюватися.

У перші години екіпаж не зв’язувався з болгарською владою. Однак пізніше екіпаж почав відповідати, заявляючи, що на борту було 10 осіб, і вони хочуть евакуюватися - сказав він.

Наприкінці листопада Туреччина заявила, що танкер прямував до Новоросійська та отримав "зовнішній удар", який спричинив пожежу. Після цього турецький буксир залишив судно вже в болгарських водах. За даними AIS, на танкері перебувають семеро громадян Китаю, а також моряки з Індонезії, М’янми та В’єтнаму.

Румен Ніколов, керівник відділу рятувальних робіт Морської адміністрації, заявив, що причини доставлення судна до болгарських вод з’ясовують: "Потрібно встановити дипломатичними каналами, чому танкер було доставлено в наші територіальні води".

Також, він додав, що з людьми на борту підтримується радіозв’язок, а запаси їжі й води мають забезпечити їх щонайменше три дні.

"Капітан пішов, як і офіцери. Люди на борту в хорошому стані, у них є їжі та води приблизно на три дні", – сказав Ніколов.

Наразі, рятувальна операція триває.

Нагадаємо

Нафтовий танкер "Кайрос", атакований українськими безпілотниками біля Туреччини, опинився біля Болгарії та потребує допомоги. Судно без вантажу, з ознаками значного загоряння, не відповідало на запити, але згодом запросило евакуацію 10 осіб на борту.