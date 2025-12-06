Пошкоджений танкер російського "тіньового флоту" сів на мілину біля берегів Болгарії

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 09:02 • 10633 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 18662 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 21046 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 31645 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 41951 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 32784 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 60833 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 38489 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36821 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47312 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
80%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Майже 1200 окупантів та півтисячі БпЛА: Генштаб оновив втрати ворога6 грудня, 05:38 • 8502 перегляди
Що буде з ордером на арешт путіна в разі успіху мирних переговорів: роз'яснення МКС6 грудня, 06:31 • 3900 перегляди
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень6 грудня, 08:30 • 8018 перегляди
Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США10:17 • 7068 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 6534 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 6556 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 28824 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 43989 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 60833 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 54090 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ігор Клименко
Рафаель Гроссі
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Київська область
Фастів
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 24664 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 33018 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 35041 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 48976 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 48142 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Бук (ЗРК)
Дипломатка

Пошкоджений танкер російського "тіньового флоту" сів на мілину біля берегів Болгарії

Київ • УНН

 • 28 перегляди

російський танкер Kairos, що належить до "тіньового флоту", сів на мілину біля болгарського міста Ахтополь. На борту перебувають 10 членів екіпажу, але через сильну бурю евакуація поки неможлива.

Пошкоджений танкер російського "тіньового флоту" сів на мілину біля берегів Болгарії

російський танкер Kairos "тіньового флоту" для незаконної торгівлі нафтою, сів на мілину поблизу болгарського міста Ахтополь. На борту перебувають 10 членів екіпажу, однак через сильну бурю евакуація поки неможлива. Про це повідомляє УНН посиланням на болгарське онлайн-видання Svobodna Evropa.

Деталі

Судно, зареєстроване в Китаї, перехопила болгарська прикордонна поліція близько 12:45 у п’ятницю. Директор Прикордонної поліції Антон Златанов повідомив Nova TV, що спочатку екіпаж не виходив на зв’язок, але пізніше підтвердив наявність 10 людей на борту та висловив бажання евакуюватися.

У перші години екіпаж не зв’язувався з болгарською владою. Однак пізніше екіпаж почав відповідати, заявляючи, що на борту було 10 осіб, і вони хочуть евакуюватися

- сказав він.

Наприкінці листопада Туреччина заявила, що танкер прямував до Новоросійська та отримав "зовнішній удар", який спричинив пожежу. Після цього турецький буксир залишив судно вже в болгарських водах. За даними AIS, на танкері перебувають семеро громадян Китаю, а також моряки з Індонезії, М’янми та В’єтнаму.

Румен Ніколов, керівник відділу рятувальних робіт Морської адміністрації, заявив, що причини доставлення судна до болгарських вод з’ясовують: "Потрібно встановити дипломатичними каналами, чому танкер було доставлено в наші територіальні води".

Також, він додав, що з людьми на борту підтримується радіозв’язок, а запаси їжі й води мають забезпечити їх щонайменше три дні.

"Капітан пішов, як і офіцери. Люди на борту в хорошому стані, у них є їжі та води приблизно на три дні", – сказав Ніколов.

Наразі, рятувальна операція триває.

Нагадаємо

Нафтовий танкер "Кайрос", атакований українськими безпілотниками біля Туреччини, опинився біля Болгарії та потребує допомоги. Судно без вантажу, з ознаками значного загоряння, не відповідало на запити, але згодом запросило евакуацію 10 осіб на борту.

Алла Кіосак

Новини Світу
Санкції
Війна в Україні
Державний кордон України
Радіо Свобода
В'єтнам
Індонезія
М'янма
Чорне море
Болгарія
Китай
Туреччина