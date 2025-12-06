$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 декабря, 09:02 • 10659 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 18697 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 21069 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 31666 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 41970 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 32792 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 60854 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 38507 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36822 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47313 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Поврежденный танкер российского "теневого флота" сел на мель у берегов Болгарии

Киев • УНН

 • 72 просмотра

российский танкер Kairos, принадлежащий к "теневому флоту", сел на мель у болгарского города Ахтополь. На борту находятся 10 членов экипажа, но из-за сильного шторма эвакуация пока невозможна.

Поврежденный танкер российского "теневого флота" сел на мель у берегов Болгарии

российский танкер Kairos "теневого флота" для незаконной торговли нефтью сел на мель вблизи болгарского города Ахтополь. На борту находятся 10 членов экипажа, однако из-за сильного шторма эвакуация пока невозможна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на болгарское онлайн-издание Svobodna Evropa.

Детали

Судно, зарегистрированное в Китае, было перехвачено болгарской пограничной полицией около 12:45 в пятницу. Директор Пограничной полиции Антон Златанов сообщил Nova TV, что сначала экипаж не выходил на связь, но позже подтвердил наличие 10 человек на борту и выразил желание эвакуироваться.

В первые часы экипаж не связывался с болгарскими властями. Однако позже экипаж начал отвечать, заявляя, что на борту было 10 человек, и они хотят эвакуироваться

- сказал он.

В конце ноября Турция заявила, что танкер направлялся в Новороссийск и получил "внешний удар", который вызвал пожар. После этого турецкий буксир оставил судно уже в болгарских водах. По данным AIS, на танкере находятся семеро граждан Китая, а также моряки из Индонезии, Мьянмы и Вьетнама.

Румен Николов, руководитель отдела спасательных работ Морской администрации, заявил, что причины доставки судна в болгарские воды выясняются: "Нужно установить по дипломатическим каналам, почему танкер был доставлен в наши территориальные воды".

Также он добавил, что с людьми на борту поддерживается радиосвязь, а запасы еды и воды должны обеспечить их как минимум на три дня.

"Капитан ушел, как и офицеры. Люди на борту в хорошем состоянии, у них есть еда и вода примерно на три дня", – сказал Николов.

В настоящее время спасательная операция продолжается.

Напомним

Нефтяной танкер "Кайрос", атакованный украинскими беспилотниками у Турции, оказался у Болгарии и нуждается в помощи. Судно без груза, с признаками значительного возгорания, не отвечало на запросы, но впоследствии запросило эвакуацию 10 человек на борту.

Алла Киосак

