Поврежденный танкер российского "теневого флота" сел на мель у берегов Болгарии

российский танкер Kairos "теневого флота" для незаконной торговли нефтью сел на мель вблизи болгарского города Ахтополь. На борту находятся 10 членов экипажа, однако из-за сильного шторма эвакуация пока невозможна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на болгарское онлайн-издание Svobodna Evropa.

Детали

Судно, зарегистрированное в Китае, было перехвачено болгарской пограничной полицией около 12:45 в пятницу. Директор Пограничной полиции Антон Златанов сообщил Nova TV, что сначала экипаж не выходил на связь, но позже подтвердил наличие 10 человек на борту и выразил желание эвакуироваться.

В первые часы экипаж не связывался с болгарскими властями. Однако позже экипаж начал отвечать, заявляя, что на борту было 10 человек, и они хотят эвакуироваться - сказал он.

В конце ноября Турция заявила, что танкер направлялся в Новороссийск и получил "внешний удар", который вызвал пожар. После этого турецкий буксир оставил судно уже в болгарских водах. По данным AIS, на танкере находятся семеро граждан Китая, а также моряки из Индонезии, Мьянмы и Вьетнама.

Румен Николов, руководитель отдела спасательных работ Морской администрации, заявил, что причины доставки судна в болгарские воды выясняются: "Нужно установить по дипломатическим каналам, почему танкер был доставлен в наши территориальные воды".

Также он добавил, что с людьми на борту поддерживается радиосвязь, а запасы еды и воды должны обеспечить их как минимум на три дня.

"Капитан ушел, как и офицеры. Люди на борту в хорошем состоянии, у них есть еда и вода примерно на три дня", – сказал Николов.

В настоящее время спасательная операция продолжается.

Напомним

Нефтяной танкер "Кайрос", атакованный украинскими беспилотниками у Турции, оказался у Болгарии и нуждается в помощи. Судно без груза, с признаками значительного возгорания, не отвечало на запросы, но впоследствии запросило эвакуацию 10 человек на борту.