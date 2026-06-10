Принудительный призыв помог военным Мьянмы переломить ход гражданской войны

Военная хунта Мьянмы смогла укрепить свои позиции в гражданской войне благодаря принудительному призыву, введенному в 2024 году. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По данным издания, повстанческие группировки, которые еще два года назад активно продвигались и захватывали территории, сейчас все чаще переходят к обороне. Командиры Народных сил обороны признают, что главной причиной изменения ситуации стало появление практически неограниченного человеческого ресурса для армии после начала мобилизации мужчин.

Призывников отправляют на фронт принудительно

BBC пообщалась с четырьмя молодыми мужчинами в возрасте от 19 до 25 лет, которые рассказали, что были принудительно мобилизованы военными. По их словам, их задерживали прямо на улицах, после чего отправляли на обучение и впоследствии на передовую.

Прежде чем мы поняли, что происходит, нас сразу отправили на передовую – рассказал один из мужчин.

Другой отметил, что призывники выполняли самую тяжелую работу и почти не имели отдыха. Впоследствии всем четверым удалось сбежать и присоединиться к повстанцам.

Повстанцы жалуются на нехватку людей и оружия

Командир батальона Народных сил обороны Ко Каунг заявил, что принудительный призыв стал для повстанцев серьезной проблемой. По его словам, военные получили возможность постоянно пополнять потери, в то время как силы сопротивления сталкиваются с дефицитом бойцов, финансирования и вооружения.

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Помимо человеческих ресурсов, преимущество хунте обеспечивают авиация, беспилотники и поддержка со стороны россии. Повстанцы также сообщают о нехватке боеприпасов и трудностях со снабжением из-за ограничений, которые вводит Китай в отношении отдельных вооруженных группировок.

Война продолжается уже более пяти лет

Гражданская война в Мьянме началась после военного переворота 2021 года, когда армия отстранила от власти демократически избранное правительство и арестовала его лидера Аун Сан Су Чжи. С тех пор в стране погибли тысячи людей, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, многие бойцы сопротивления заявляют, что не собираются складывать оружие.

Я вернусь к борьбе. Так или иначе, я буду бороться до самого конца – сказал раненый командир повстанцев Кьяр Сое после операции в полевом госпитале.

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