Опустилась до уровня хунты и террористов: с какими режимами мира поддерживает отношения Беларусь
Киев • УНН
По данным украинской внешней разведки, официальный минск углубляет связи с авторитарными режимами на фоне изоляции от Запада. В частности, беларусь готовит безвизовый режим с КНДР, а также принимала афганских талибов.
Публичная дипломатия республики беларусь при президентстве александра лукашенко укрепила связи с рядом авторитарных и тоталитарных государств мира. Это не только россия, но и Ирак, Ливия, Сирия, Венесуэла, КНДР, Мьянма, Иран и Афганистан после возвращения талибов к власти. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.
Детали
В то же время в СВР отметили, что публичная дружба лукашенко с диктаторами имеет одну интересную закономерность: Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи, семья Асадов, Николас Мадуро и Али Хаменеи — все они в итоге потеряли власть или погибли при различных обстоятельствах.
Теперь минск сближается с северной кореей, Талибаном и хунтой Мьянмы, то есть с режимами, которые сами находятся под санкциями, в международной изоляции или обвиняются в преступлениях против собственного населения. Традиционные партнеры — от ЕС до США — для беларуси остаются недоступными. За последний месяц эта изоляция стала особенно заметной. министр иностранных дел рыженков заявил о подготовке безвизового режима с северной кореей, назвав ее "колоритной и интересной". В беларуси также принимали делегацию афганского Талибана, а лукашенко публично расхваливал лидера мьянманской хунты Мин Аун Хлайна
Тем временем КНДР является одной из беднейших стран мира. ВВП на душу населения там не превышает 1200 долларов против почти 10 тысяч долларов в беларуси.
Кроме того, официальный минск пытался не афишировать визит талибов: часть представителей делегации до сих пор значится в списках террористических организаций белорусского кгб.
Не только путин и лукашенко: кого из мировых политиков не любят в Украине - опрос26.08.2026, 16:36 • 15686 просмотров