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Опустилась до уровня хунты и террористов: с какими режимами мира поддерживает отношения Беларусь

Киев • УНН

 • 770 просмотра

По данным украинской внешней разведки, официальный минск углубляет связи с авторитарными режимами на фоне изоляции от Запада. В частности, беларусь готовит безвизовый режим с КНДР, а также принимала афганских талибов.

Опустилась до уровня хунты и террористов: с какими режимами мира поддерживает отношения Беларусь
Фото: Служба внешней разведки Украины

Публичная дипломатия республики беларусь при президентстве александра лукашенко укрепила связи с рядом авторитарных и тоталитарных государств мира. Это не только россия, но и Ирак, Ливия, Сирия, Венесуэла, КНДР, Мьянма, Иран и Афганистан после возвращения талибов к власти. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

В то же время в СВР отметили, что публичная дружба лукашенко с диктаторами имеет одну интересную закономерность: Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи, семья Асадов, Николас Мадуро и Али Хаменеи — все они в итоге потеряли власть или погибли при различных обстоятельствах.

Теперь минск сближается с северной кореей, Талибаном и хунтой Мьянмы, то есть с режимами, которые сами находятся под санкциями, в международной изоляции или обвиняются в преступлениях против собственного населения. Традиционные партнеры — от ЕС до США — для беларуси остаются недоступными. За последний месяц эта изоляция стала особенно заметной. министр иностранных дел рыженков заявил о подготовке безвизового режима с северной кореей, назвав ее "колоритной и интересной". В беларуси также принимали делегацию афганского Талибана, а лукашенко публично расхваливал лидера мьянманской хунты Мин Аун Хлайна

- говорится в сообщении украинской разведки.

Тем временем КНДР является одной из беднейших стран мира. ВВП на душу населения там не превышает 1200 долларов против почти 10 тысяч долларов в беларуси.

Кроме того, официальный минск пытался не афишировать визит талибов: часть представителей делегации до сих пор значится в списках террористических организаций белорусского кгб.

Не только путин и лукашенко: кого из мировых политиков не любят в Украине - опрос26.08.2026, 16:36 • 15686 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
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