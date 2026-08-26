Не только путин и лукашенко: кого из мировых политиков не любят в Украине - опрос
Киев • УНН
Лучше всего украинцы относятся к Макрону, Мерцу и Эрдогану. Больше всего негатива испытывают к путину, лукашенко и Трампу. Отношение к россиянам и белорусам после 2022 года у украинцев ухудшилось.
Украинцы наиболее негативно относятся к российскому и белорусскому диктаторам владимиру путину и александру лукашенко, а также к президенту США Дональду Трампу. В то же время наиболее позитивно относятся к президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом говорится в результатах опроса Rating Group, проведённого 4–9 августа 2026 года, передаёт УНН.
Детали
Социологи опросили 2000 респондентов среди граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме оккупированных территорий.
Согласно данным опроса, к Макрону положительно относятся 79% опрошенных, к Мерцу - 64%, а к Эрдогану - 61% респондентов. В то же время 77% опрошенных негативно относятся к Трампу.
Наиболее негативно украинцы относятся к путину (97%) и лукашенко (90%).
Среди стран-соседей наиболее тёплое отношение украинцы выражают к жителям Молдовы (55% - тёплое, 39% - нейтральное), Турции (45% - тёплое, 48% - нейтральное) и Болгарии (43% - тёплое, 48% -нейтральное).
К жителям Польши украинцы чаще всего испытывают тёплое (36%) или нейтральное отношение (39%). Заметная часть (24%) воспринимает их холодно.
Самым холодным является отношение к жителям россии (91%) и беларуси (70%). С 2022 года отношение к ним лишь ухудшилось.
Наиболее дружественные страны, по мнению респондентов, - это Великобритания (80%, в том числе 40% - однозначно дружественное отношение), Литва (77%), Франция (81%, в том числе 27% - однозначно дружественное отношение), Германия (77%), Молдова (68%).
Напомним
Ранее УНН сообщал, что уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа упал до 33%, что является самым низким показателем за время его нынешнего президентского срока.
Также мы сообщали, что в Польше 67% респондентов поддерживают депортацию украинцев призывного возраста, которые не работают легально.
В то же время, согласно данным опроса российского "левада-центра", доверие россиян к власти и президенту путину падает, особенно среди молодёжи. Среди ключевых факторов недовольства - рост финансовой нагрузки на население из-за налоговой политики, усиление ограничений доступа к интернету, а также накопившаяся усталость от российско-украинской