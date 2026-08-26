Не только путин и лукашенко: кого из мировых политиков не любят в Украине - опрос

$44.670.0352.090.07
ukenru
14:09 • 2862 просмотра
Число жертв наводнения в Непале возросло до 55
13:41 • 3074 просмотра
Трамп впервые прокомментировал визит директора ЦРУ в москву, упомянул о войне в Украине
12:49 • 5112 просмотра
Новое правительство Венгрии признало россию угрозой для Европы и мира - Spiegel
11:45 • 20951 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto
26 августа, 08:38 • 26900 просмотра
В Херсоне россияне нанесли авиаудар по ТЭЦ, есть существенные разрушения - Нафтогаз
Эксклюзив
26 августа, 07:30 • 39834 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
26 августа, 07:17 • 22696 просмотра
Детские сады в Украине: хватает ли мест в новом учебном году
Эксклюзив
26 августа, 07:05 • 32356 просмотра
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
26 августа, 05:39 • 25994 просмотра
Украинские дроны FP-1 поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и Wildberries в тамбовской области - Fire PointVideo
26 августа, 04:52 • 29679 просмотра
Утренний удар по Чернигову: погибли женщина и 4-летняя девочка, 14-летнего ребенка госпитализировали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
2.6м/с
36%
752мм
Популярные новости
Трамп направил в Конгресс ядерное соглашение с Саудовской Аравией, но требует от Эр-Рияда признать Израиль26 августа, 04:49 • 4156 просмотра
Сильный пожар перекрыл движение на одной из улиц в КиевеPhoto26 августа, 05:32 • 15711 просмотра
Навигация без GPS, новые высоты и способы запуска: в Fire Point рассказали, какими будут ударные БПЛА в 2027 годуVideo26 августа, 06:00 • 30244 просмотра
Образ "жертвы системы" для обвиняемого в медицинской халатности: публичная стратегия врача OdrexPhoto26 августа, 06:30 • 27930 просмотра
"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switchPhoto13:15 • 8276 просмотра
публикации
"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switchPhoto13:15 • 8398 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto11:45 • 20951 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
26 августа, 07:30 • 39834 просмотра
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
Эксклюзив
26 августа, 07:05 • 32356 просмотра
Образ "жертвы системы" для обвиняемого в медицинской халатности: публичная стратегия врача OdrexPhoto26 августа, 06:30 • 27978 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джон Ратклифф
Ярослав Железняк
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 33238 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 32518 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 34984 просмотра
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 71390 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 71571 просмотра
Актуальное
Отопление
The Economist
Фильм
Financial Times
Техника

Не только путин и лукашенко: кого из мировых политиков не любят в Украине - опрос

Киев • УНН

 • 1684 просмотра

Лучше всего украинцы относятся к Макрону, Мерцу и Эрдогану. Больше всего негатива испытывают к путину, лукашенко и Трампу. Отношение к россиянам и белорусам после 2022 года у украинцев ухудшилось.

Не только путин и лукашенко: кого из мировых политиков не любят в Украине - опрос

Украинцы наиболее негативно относятся к российскому и белорусскому диктаторам владимиру путину и александру лукашенко, а также к президенту США Дональду Трампу. В то же время наиболее позитивно относятся к президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом говорится в результатах опроса Rating Group, проведённого 4–9 августа 2026 года, передаёт УНН.

Детали

Социологи опросили 2000 респондентов среди граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме оккупированных территорий.

Согласно данным опроса, к Макрону положительно относятся 79% опрошенных, к Мерцу - 64%, а к Эрдогану - 61% респондентов. В то же время 77% опрошенных негативно относятся к Трампу.

Наиболее негативно украинцы относятся к путину (97%) и лукашенко (90%).

Среди стран-соседей наиболее тёплое отношение украинцы выражают к жителям Молдовы (55% - тёплое, 39% - нейтральное), Турции (45% - тёплое, 48% - нейтральное) и Болгарии (43% - тёплое, 48% -нейтральное).

К жителям Польши украинцы чаще всего испытывают тёплое (36%) или нейтральное отношение (39%). Заметная часть (24%) воспринимает их холодно.

Самым холодным является отношение к жителям россии (91%) и беларуси (70%). С 2022 года отношение к ним лишь ухудшилось.

Наиболее дружественные страны, по мнению респондентов, - это Великобритания (80%, в том числе 40% - однозначно дружественное отношение), Литва (77%), Франция (81%, в том числе 27% - однозначно дружественное отношение), Германия (77%), Молдова (68%).

Напомним

Ранее УНН сообщал, что уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа упал до 33%, что является самым низким показателем за время его нынешнего президентского срока.

Также мы сообщали, что в Польше 67% респондентов поддерживают депортацию украинцев призывного возраста, которые не работают легально.

В то же время, согласно данным опроса российского "левада-центра", доверие россиян к власти и президенту путину падает, особенно среди молодёжи. Среди ключевых факторов недовольства - рост финансовой нагрузки на население из-за налоговой политики, усиление ограничений доступа к интернету, а также накопившаяся усталость от российско-украинской

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Беларусь
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Литва
Великобритания
Болгария
Германия
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Украина
Молдова
Польша