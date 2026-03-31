Довіра росіян до путіна та влади падає, особливо серед молоді - опитування

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Опитування "левада-центру" зафіксувало зниження рейтингу путіна до 80%. Молодь дедалі частіше критикує владу через податки та втому від війни в Україні.

Березневе опитування "левада-центру" показує, що довіра росіян до влади та президента путіна падає, особливо серед молоді. Частка незадоволених політикою влади зростає, а рейтинг ключових інституцій країни поступово знижується. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Березневе опитування "левада-центру" фіксує поступове, але стійке зниження довіри росіян до влади та ключових державних інституцій. Частка громадян, які негативно оцінюють ситуацію в країні, зросла до 24% – плюс 6 відсоткових пунктів порівняно з листопадом 2025 року. Водночас частка тих, хто вважає, що країна рухається у правильному напрямку, скоротилася на 13 п. п. у річному вимірі і становить 61%

- йдеться у повідомленні.

Рейтинг путіна опустився до 80% – мінус 7 п. п. з листопада 2025 року, – тоді як рівень несхвалення зріс до 15%. Аналогічна динаміка простежується щодо уряду: рівень схвалення знизився до 66%, втративши 12 п. п. з травня 2025 року, а несхвалення зросло до 29%. Рейтинг госдуми просів до 53% – мінус 13 п. п., підтримка губернаторів скоротилася до 66% – мінус 9 п. п. у річному вимірі.

прокремлівський ВЦИОМ підтверджує тренд "левада-центру": 20,1% респондентів заявили про недовіру до президента, ще 18,3% – про несхвалення його діяльності. Показово, що між віковими групами зафіксований виражений розрив: старші демонструють вищу лояльність, молодь – значно частіше займає критичну позицію.

Серед ключових чинників невдоволення – зростання фінансового навантаження на населення через податкову політику, посилення обмежень доступу до інтернету, а також накопичена втома від російсько-української війни. На цьому тлі в суспільстві посилюється відчуття соціальної несправедливості, що підриває довіру до рішень влади навіть тоді, коли вони мають стабілізаційний характер.

Соціологи фіксують формування на росії моделі "інерційна лояльність": формально високі рейтинги зберігаються, проте їхня соціальна база поступово звужується. Це підвищує вразливість кремлівської системи до точкових кризових ситуацій, насамперед економічних. Паралельно знижується ефективність інформаційного контролю: навіть за високого рівня декларованої підтримки зростає частка тих, хто не сприймає офіційні наративи

- додали у розвідці.

