Доверие россиян к путину и власти падает, особенно среди молодежи - опрос

Мартовский опрос "левада-центра" показывает, что доверие россиян к власти и президенту путину падает, особенно среди молодежи. Доля недовольных политикой власти растет, а рейтинг ключевых институтов страны постепенно снижается. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Мартовский опрос "левада-центра" фиксирует постепенное, но устойчивое снижение доверия россиян к власти и ключевым государственным институтам. Доля граждан, негативно оценивающих ситуацию в стране, выросла до 24% – плюс 6 процентных пунктов по сравнению с ноябрем 2025 года. В то же время доля тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, сократилась на 13 п. п. в годовом измерении и составляет 61% - говорится в сообщении.

Рейтинг путина опустился до 80% – минус 7 п. п. с ноября 2025 года, – тогда как уровень неодобрения вырос до 15%. Аналогичная динамика прослеживается в отношении правительства: уровень одобрения снизился до 66%, потеряв 12 п. п. с мая 2025 года, а неодобрение выросло до 29%. Рейтинг Госдумы просел до 53% – минус 13 п. п., поддержка губернаторов сократилась до 66% – минус 9 п. п. в годовом измерении.

Прокремлевский ВЦИОМ подтверждает тренд "левада-центра": 20,1% респондентов заявили о недоверии к президенту, еще 18,3% – о неодобрении его деятельности. Показательно, что между возрастными группами зафиксирован выраженный разрыв: старшие демонстрируют более высокую лояльность, молодежь – значительно чаще занимает критическую позицию.

Среди ключевых факторов недовольства – рост финансовой нагрузки на население из-за налоговой политики, усиление ограничений доступа к интернету, а также накопленная усталость от российско-украинской войны. На этом фоне в обществе усиливается ощущение социальной несправедливости, что подрывает доверие к решениям власти даже тогда, когда они носят стабилизационный характер.

Социологи фиксируют формирование в россии модели "инерционная лояльность": формально высокие рейтинги сохраняются, однако их социальная база постепенно сужается. Это повышает уязвимость кремлевской системы к точечным кризисным ситуациям, прежде всего экономическим. Параллельно снижается эффективность информационного контроля: даже при высоком уровне декларируемой поддержки растет доля тех, кто не воспринимает официальные нарративы - добавили в разведке.

