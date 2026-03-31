Доверие россиян к путину и власти падает, особенно среди молодежи - опрос

ukenru
Эксклюзив
12:52 • 1620 просмотра
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
12:21 • 5712 просмотра
"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины
11:48 • 7768 просмотра
Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всегоPhoto
Эксклюзив
30 марта, 17:17 • 28418 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 112790 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 59925 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 60902 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 60067 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 44837 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 36086 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1м/с
67%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Каллас и министры иностранных дел ЕС прибыли в Киев - первые заявленияPhotoVideo31 марта, 05:28 • 45614 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 38219 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto07:42 • 40773 просмотра
Нетаньяху пытается "усидеть на двух стульях" между рф и Ираном - Зеленский08:25 • 23195 просмотра
Главнокомандующий ВСУ назвал главную военную цель Украины на 2026 год09:10 • 22378 просмотра
публикации
Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитковPhoto11:05 • 16860 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto07:42 • 41066 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 112784 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 58737 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 70894 просмотра
Актуальные люди
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз выставили в Вашингтоне, высмеивая декор Трампа на фоне ремонта в Белом домеPhotoVideo11:59 • 8288 просмотра
Louis Vuitton создал съедобную сумку к Пасхе из шоколада весом более килограммаPhoto11:46 • 7686 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 38436 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 32920 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 30004 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Шахед-136
Золото

Доверие россиян к путину и власти падает, особенно среди молодежи - опрос

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Опрос "левада-центра" зафиксировал снижение рейтинга путина до 80%. Молодежь все чаще критикует власть из-за налогов и усталости от войны в Украине.

Доверие россиян к путину и власти падает, особенно среди молодежи - опрос

Мартовский опрос "левада-центра" показывает, что доверие россиян к власти и президенту путину падает, особенно среди молодежи. Доля недовольных политикой власти растет, а рейтинг ключевых институтов страны постепенно снижается. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Мартовский опрос "левада-центра" фиксирует постепенное, но устойчивое снижение доверия россиян к власти и ключевым государственным институтам. Доля граждан, негативно оценивающих ситуацию в стране, выросла до 24% – плюс 6 процентных пунктов по сравнению с ноябрем 2025 года. В то же время доля тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, сократилась на 13 п. п. в годовом измерении и составляет 61%

- говорится в сообщении.

Рейтинг путина опустился до 80% – минус 7 п. п. с ноября 2025 года, – тогда как уровень неодобрения вырос до 15%. Аналогичная динамика прослеживается в отношении правительства: уровень одобрения снизился до 66%, потеряв 12 п. п. с мая 2025 года, а неодобрение выросло до 29%. Рейтинг Госдумы просел до 53% – минус 13 п. п., поддержка губернаторов сократилась до 66% – минус 9 п. п. в годовом измерении.

Прокремлевский ВЦИОМ подтверждает тренд "левада-центра": 20,1% респондентов заявили о недоверии к президенту, еще 18,3% – о неодобрении его деятельности. Показательно, что между возрастными группами зафиксирован выраженный разрыв: старшие демонстрируют более высокую лояльность, молодежь – значительно чаще занимает критическую позицию.

Среди ключевых факторов недовольства – рост финансовой нагрузки на население из-за налоговой политики, усиление ограничений доступа к интернету, а также накопленная усталость от российско-украинской войны. На этом фоне в обществе усиливается ощущение социальной несправедливости, что подрывает доверие к решениям власти даже тогда, когда они носят стабилизационный характер.

Социологи фиксируют формирование в россии модели "инерционная лояльность": формально высокие рейтинги сохраняются, однако их социальная база постепенно сужается. Это повышает уязвимость кремлевской системы к точечным кризисным ситуациям, прежде всего экономическим. Параллельно снижается эффективность информационного контроля: даже при высоком уровне декларируемой поддержки растет доля тех, кто не воспринимает официальные нарративы

- добавили в разведке.

Золото стабилизировалось после заявления ФРС о контроле инфляции, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке31.03.26, 05:56 • 5438 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
российская пропаганда
Тренд
Война в Украине
Владимир Путин