30 марта, 17:17 • 13472 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 42304 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 28144 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 30304 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 33748 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 33126 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 26539 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 12231 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 26717 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 40149 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

© 2007 — 2026

Золото стабилизировалось после заявления ФРС о контроле инфляции, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 3090 просмотра

Золото закрепилось на уровне 4515 долларов за унцию после комментариев Джерома Пауэлла. Рынок реагирует на напряженность на Ближнем Востоке и подорожание нефти.

Золото стабилизировалось после заявления ФРС о контроле инфляции, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке
Фото: Bloomberg

Цены на золото стабилизировались после роста в течение двух дней на фоне заявлений Федеральной резервной системы США о контроле долгосрочных инфляционных ожиданий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на рыночные данные и комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, пишет УНН.

Подробности

По состоянию на утро спотовая цена золота выросла до примерно 4515 долларов за унцию после повышения на 0,4% в предыдущую торговую сессию.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что монетарная политика находится "в хорошем положении, чтобы мы могли подождать и посмотреть", несмотря на рост инфляционного давления из-за подорожания нефти.

На фоне этого инвесторы активизировали покупки золота после предыдущего снижения цен, наблюдавшегося с начала эскалации на Ближнем Востоке.

Цены на нефть растут из-за обострения ситуации вокруг Ирана, в частности после заявлений США о возможной эскалации атак и решений Тегерана относительно Ормузского пролива.

На рынке также зафиксирован рост других драгоценных металлов: серебро подорожало до более чем 70 долларов за унцию, палладий показал незначительный рост, тогда как цены на платину остались без изменений.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Джером Пауэлл
Федеральная резервная система
Bloomberg L.P.
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран