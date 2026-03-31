Золото стабилизировалось после заявления ФРС о контроле инфляции, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке

Цены на золото стабилизировались после роста в течение двух дней на фоне заявлений Федеральной резервной системы США о контроле долгосрочных инфляционных ожиданий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на рыночные данные и комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, пишет УНН.

По состоянию на утро спотовая цена золота выросла до примерно 4515 долларов за унцию после повышения на 0,4% в предыдущую торговую сессию.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что монетарная политика находится "в хорошем положении, чтобы мы могли подождать и посмотреть", несмотря на рост инфляционного давления из-за подорожания нефти.

На фоне этого инвесторы активизировали покупки золота после предыдущего снижения цен, наблюдавшегося с начала эскалации на Ближнем Востоке.

Цены на нефть растут из-за обострения ситуации вокруг Ирана, в частности после заявлений США о возможной эскалации атак и решений Тегерана относительно Ормузского пролива.

На рынке также зафиксирован рост других драгоценных металлов: серебро подорожало до более чем 70 долларов за унцию, палладий показал незначительный рост, тогда как цены на платину остались без изменений.

