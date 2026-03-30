Золото остановило падение на пятой неделе затяжной войны на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 2144 просмотра

Стоимость слитков держится на уровне 4500 долларов за унцию после первого недельного роста. С начала конфликта актив потерял около 15% стоимости.

Золото остановило падение на пятой неделе затяжной войны на Ближнем Востоке
Фото: Bloomberg

Цены на золото стабилизировались после первого недельного роста с начала войны на Ближнем Востоке, которая длится уже пятую неделю без признаков завершения. На старте торгов слитки держались около отметки в 4500 долларов за унцию. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Предыдущая сессия завершилась ростом на 2,7%, поскольку на рынок вернулись покупатели после предыдущего проседания.

Несмотря на кратковременное восстановление, с начала конфликта золото потеряло около 15% стоимости. Рынок движется нестабильно на фоне резкого роста цен на энергоносители и общей геополитической напряженности.

Аналитики объясняют это тем, что центральные банки могут быть вынуждены продавать золото для покрытия обязательств или повышать ставки для борьбы с инфляцией, что снижает привлекательность этого актива.

Геополитика лишь обостряет ситуацию

Параллельно ситуация в регионе усложняется: США наращивают военное присутствие, к конфликту присоединились йеменские хуситы, а страны региона пытаются запустить дипломатические переговоры.

На этом фоне рынки остаются напряженными, а инвесторы фактически балансируют между страхом эскалации и поиском стабильных активов.

Степан Гафтко

