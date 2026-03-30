Золото зупинило падіння на п'ятому тижні затяжної війни на Близькому Сході

Ціни на золото стабілізувалися після першого тижневого зростання з початку війни на Близькому Сході, яка вже триває п’ятий тиждень без ознак завершення. На старті торгів злитки трималися біля позначки близько 4500 доларів за унцію. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Попередня сесія завершилася зростанням на 2,7%, оскільки на ринок повернулися покупці після попереднього просідання.

Попри короткочасне відновлення, з початку конфлікту золото втратило близько 15% вартості. Ринок рухається нестабільно на тлі різкого зростання цін на енергоносії та загальної геополітичної напруги.

Аналітики пояснюють це тим, що центральні банки можуть бути змушені продавати золото для покриття зобов’язань або підвищувати ставки для боротьби з інфляцією, що знижує привабливість цього активу.

Геополітика лише загострює ситуацію

Паралельно ситуація в регіоні ускладнюється: США нарощують військову присутність, до конфлікту долучилися єменські хусити, а країни регіону намагаються запустити дипломатичні переговори.

На цьому тлі ринки залишаються напруженими, а інвестори фактично балансують між страхом ескалації і пошуком стабільних активів.

