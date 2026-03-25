Ціни на золото зростають на тлі новин про можливі переговори США з Іраном

Київ • УНН

 • 2036 перегляди

Вартість золота зросла до 4480 доларів за унцію після тривалого падіння. Ринок реагує на сигнали про переговори та посилення присутності військ США.

Ціни на золото відновили зростання після тривалого падіння, реагуючи на повідомлення про можливі мирні переговори між США та Іраном. Ринок одночасно враховує і дипломатичні сигнали, і подальшу ескалацію в регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На початку торгів золото коштувало близько 4480 доларів за унцію після зростання на 1,6% за попередню сесію.

Підвищення відбулося після дев’яти днів падіння, на тлі нестабільності на фондових і боргових ринках, а також коливань долара. Інші метали також показали зростання: срібло додало близько 0,6%, платина і паладій також подорожчали.

Фактор Ірану і США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран запропонував "подарунок" як сигнал доброї волі в переговорах, пов’язаних із ситуацією навколо Ормузької протоки.

За даними медіа, сторони обговорюють можливість переговорів уже найближчими днями, однак очікують відповіді Тегерана. Водночас США продовжують нарощувати військову присутність – зокрема, планується розгортання близько 2000 військових.

Зростання цін на енергоносії через конфлікт підсилює інфляційні ризики, що тисне на фінансові ринки. Частина центральних банків також розглядає продаж золота для підтримки своїх валют.

Попри це, загальний попит на золото залишається високим на тлі геополітичної невизначеності, що підтримує його ціну.

Степан Гафтко

