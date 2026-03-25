Цены на золото растут на фоне новостей о возможных переговорах США с Ираном
Киев • УНН
Стоимость золота выросла до 4480 долларов за унцию после длительного падения. Рынок реагирует на сигналы о переговорах и усилении присутствия войск США.
Цены на золото возобновили рост после длительного падения, реагируя на сообщения о возможных мирных переговорах между США и Ираном. Рынок одновременно учитывает и дипломатические сигналы, и дальнейшую эскалацию в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В начале торгов золото стоило около 4480 долларов за унцию после роста на 1,6% за предыдущую сессию.
Повышение произошло после девяти дней падения, на фоне нестабильности на фондовых и долговых рынках, а также колебаний доллара. Другие металлы также показали рост: серебро прибавило около 0,6%, платина и палладий также подорожали.
Фактор Ирана и США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран предложил "подарок" как сигнал доброй воли в переговорах, связанных с ситуацией вокруг Ормузского пролива.
По данным медиа, стороны обсуждают возможность переговоров уже в ближайшие дни, однако ожидают ответа Тегерана. В то же время США продолжают наращивать военное присутствие – в частности, планируется развертывание около 2000 военных.
Рост цен на энергоносители из-за конфликта усиливает инфляционные риски, что давит на финансовые рынки. Часть центральных банков также рассматривает продажу золота для поддержки своих валют.
Несмотря на это, общий спрос на золото остается высоким на фоне геополитической неопределенности, что поддерживает его цену.
