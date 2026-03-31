Золото стабілізувалося після заяви ФРС про контроль інфляції попри напруження на Близькому Сході

Ексклюзив
30 березня, 17:17 • 12517 перегляди
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
30 березня, 15:29 • 38950 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
30 березня, 13:48 • 26872 перегляди
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
30 березня, 12:43 • 29097 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 32636 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 32664 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
30 березня, 09:50 • 26096 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05 • 12139 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 26643 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 40094 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова на Балі стежили за ним протягом місяця30 березня, 18:10 • 10762 перегляди
Іран звинуватив Україну в "активній участі" у війні на Близькому Сході - ЗМІ30 березня, 18:14 • 6346 перегляди
Турецьку акторку Ханде Ерчел відпустили після допиту у справі про наркотики30 березня, 19:45 • 8400 перегляди
Білий дім відповів Папі Римському на заяву про марність молитов тих, хто веде війну30 березня, 20:10 • 5166 перегляди
Кількість поранених у Глухові після удару авіабомбами зросла до 1330 березня, 20:23 • 8516 перегляди
Публікації
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент30 березня, 15:29 • 38953 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 27658 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 40812 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили30 березня, 11:01 • 48277 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 59813 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Рон Десантіс
Джером Пауелл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Франція
Реклама
УНН Lite
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 13055 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 13678 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ30 березня, 13:44 • 15293 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo30 березня, 12:19 • 30723 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 41438 перегляди
Золото стабілізувалося після заяви ФРС про контроль інфляції попри напруження на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

Золото закріпилося на рівні 4515 доларів за унцію після коментарів Джерома Пауелла. Ринок реагує на напруження на Близькому Сході та подорожчання нафти.

Ціни на золото стабілізувалися після зростання протягом двох днів на тлі заяв Федеральної резервної системи США про контроль довгострокових інфляційних очікувань. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на ринкові дані та коментарі голови ФРС Джерома Пауелла, пише УНН.

Деталі

Станом на ранок спотова ціна золота зросла до приблизно 4515 доларів за унцію після підвищення на 0,4% у попередню торгову сесію.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що монетарна політика перебуває "в хорошому становищі, щоб ми могли почекати і подивитися", попри зростання інфляційного тиску через подорожчання нафти.

Золоті резерви росії скоротилися до мінімуму з 2022 року - розвідка30.03.26, 13:30 • 3988 переглядiв

На тлі цього інвестори активізували покупки золота після попереднього зниження цін, що спостерігалося з початку ескалації на Близькому Сході.

Ціни на нафту зростають через загострення ситуації навколо Ірану, зокрема після заяв США про можливу ескалацію атак та рішень Тегерана щодо Ормузької протоки.

На ринку також зафіксовано зростання інших дорогоцінних металів: срібло подорожчало до понад 70 доларів за унцію, паладій показав незначне зростання, тоді як ціни на платину залишилися без змін.

Золото зупинило падіння на п'ятому тижні затяжної війни на Близькому Сході30.03.26, 04:19 • 6622 перегляди

