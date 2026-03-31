Золото стабілізувалося після заяви ФРС про контроль інфляції попри напруження на Близькому Сході
Київ • УНН
Золото закріпилося на рівні 4515 доларів за унцію після коментарів Джерома Пауелла. Ринок реагує на напруження на Близькому Сході та подорожчання нафти.
Ціни на золото стабілізувалися після зростання протягом двох днів на тлі заяв Федеральної резервної системи США про контроль довгострокових інфляційних очікувань. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на ринкові дані та коментарі голови ФРС Джерома Пауелла, пише УНН.
Деталі
Станом на ранок спотова ціна золота зросла до приблизно 4515 доларів за унцію після підвищення на 0,4% у попередню торгову сесію.
Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що монетарна політика перебуває "в хорошому становищі, щоб ми могли почекати і подивитися", попри зростання інфляційного тиску через подорожчання нафти.
На тлі цього інвестори активізували покупки золота після попереднього зниження цін, що спостерігалося з початку ескалації на Близькому Сході.
Ціни на нафту зростають через загострення ситуації навколо Ірану, зокрема після заяв США про можливу ескалацію атак та рішень Тегерана щодо Ормузької протоки.
На ринку також зафіксовано зростання інших дорогоцінних металів: срібло подорожчало до понад 70 доларів за унцію, паладій показав незначне зростання, тоді як ціни на платину залишилися без змін.
