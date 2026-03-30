Золоті резерви росії скоротилися до мінімуму з 2022 року - розвідка

Золоті резерви росії у 2026 році зменшилися приблизно на 15 тонн - до 2 311 тонн станом на початок березня порівняно з 2 326 тоннами у січні.. Це найнижчий показник із березня 2022 року. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Центральний банк рф уперше вдався до продажу золота внутрішнім учасникам ринку у листопаді 2025 року – крок, який регулятор раніше принципово уникав, обмежуючись накопиченням металу. Відтоді продажі тривають, їхній масштаб зростає - йдеться у дописі.

Механізм, що використовується, вказує на глибину санкційних обмежень. ЦБ рф обмінює золото на юані, а комерційні банки, які перебувають під менш жорсткими рестрикціями, реалізують метал на зовнішніх ринках, залишаючи виручку для підтримки власної ліквідності.

Загальний обсяг міжнародних резервів рф скоротився у лютому з 833,6 млрд до 809,3 млрд доларів. Утім реальна картина значно гірша: близько 300 млрд доларів із цієї суми становлять заморожені активи, недоступні для використання. Золото при цьому сягає майже 47% резервів, тобто фактично є чи не єдиним ліквідним інструментом, що залишається в розпорядженні кремля - йдеться у дописі.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році вартість золотих запасів Центробанку рф збільшилася на 216 мільярдів доларів. За даними Bloomberg, ця сума є фактично рівноцінною обсягу російських суверенних активів, які наразі заморожені в Європі