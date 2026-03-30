Золоті резерви росії скоротилися до мінімуму з 2022 року - розвідка

10:19 • 1908 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
06:43 • 14018 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 30387 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 47539 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 42388 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 67028 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 45553 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 56758 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 45144 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 36524 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
Популярнi новини
Нафта знову рвонула вгору після ударів хуситів по Ізраїлю30 березня, 01:45 • 8090 перегляди
Біля резиденції Трампа знову тривога в небі, американські винищувачі перехопили літак30 березня, 02:53 • 9820 перегляди
таганрог та краснодар накрила одна з наймасштабніших атак дронів за весь час війни - моніториVideo30 березня, 03:14 • 11285 перегляди
Трамп уже відкрито заговорив про "захоплення іранської нафти"30 березня, 04:00 • 13940 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні06:55 • 19516 перегляди
Публікації
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні06:55 • 19980 перегляди
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 41588 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради29 березня, 07:21 • 67028 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 52089 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 65772 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Антоніу Кошта
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 27817 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 27753 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 28796 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 32309 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 35665 перегляди
Золоті резерви росії скоротилися до мінімуму з 2022 року - розвідка

Київ • УНН

 • 490 перегляди

Запаси золота рф скоротилися до 2311 тонн через вимушені продажі за юані. Міжнародні резерви агресора впали до 809 мільярдів доларів на фоні санкцій.

Золоті резерви росії у 2026 році зменшилися приблизно на 15 тонн - до 2 311 тонн станом на початок березня порівняно з 2 326 тоннами у січні.. Це найнижчий показник із березня 2022 року. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Центральний банк рф уперше вдався до продажу золота внутрішнім учасникам ринку у листопаді 2025 року – крок, який регулятор раніше принципово уникав, обмежуючись накопиченням металу. Відтоді продажі тривають, їхній масштаб зростає

- йдеться у дописі.

Механізм, що використовується, вказує на глибину санкційних обмежень. ЦБ рф обмінює золото на юані, а комерційні банки, які перебувають під менш жорсткими рестрикціями, реалізують метал на зовнішніх ринках, залишаючи виручку для підтримки власної ліквідності.

Загальний обсяг міжнародних резервів рф скоротився у лютому з 833,6 млрд до 809,3 млрд доларів. Утім реальна картина значно гірша: близько 300 млрд доларів із цієї суми становлять заморожені активи, недоступні для використання. Золото при цьому сягає майже 47% резервів, тобто фактично є чи не єдиним ліквідним інструментом, що залишається в розпорядженні кремля

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році вартість золотих запасів Центробанку рф збільшилася на 216 мільярдів доларів. За даними Bloomberg, ця сума є фактично рівноцінною обсягу російських суверенних активів, які наразі заморожені в Європі

Алла Кіосак

