Золотые резервы россии в 2026 году уменьшились примерно на 15 тонн - до 2 311 тонн по состоянию на начало марта по сравнению с 2 326 тоннами в январе. Это самый низкий показатель с марта 2022 года. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Центральный банк рф впервые прибег к продаже золота внутренним участникам рынка в ноябре 2025 года – шаг, которого регулятор ранее принципиально избегал, ограничиваясь накоплением металла. С тех пор продажи продолжаются, их масштаб растет - говорится в сообщении.

Используемый механизм указывает на глубину санкционных ограничений. ЦБ РФ обменивает золото на юани, а коммерческие банки, находящиеся под менее жесткими рестрикциями, реализуют металл на внешних рынках, оставляя выручку для поддержания собственной ликвидности.

Общий объем международных резервов РФ сократился в феврале с 833,6 млрд до 809,3 млрд долларов. Впрочем, реальная картина значительно хуже: около 300 млрд долларов из этой суммы составляют замороженные активы, недоступные для использования. Золото при этом достигает почти 47% резервов, то есть фактически является едва ли не единственным ликвидным инструментом, остающимся в распоряжении Кремля - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году стоимость золотых запасов Центробанка РФ увеличилась на 216 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, эта сумма фактически равноценна объему российских суверенных активов, которые сейчас заморожены в Европе