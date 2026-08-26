Не лише путін і лукашенко: кого зі світових політиків не люблять в Україні - опитування
Київ • УНН
Найкраще українці ставляться до Макрона, Мерца та Ердогана. Найбільше негативу мають до путіна, лукашенка і Трампа. Ставлення до росіян і білорусів після 2022 року в українців погіршилось.
Українці найбільш негативно ставляться до російського і білоруського диктаторів володимира путіна і олександра лукашенка, а також до президента США Дональда Трампа. Водночас найбільш позитивно ставляться до президента Франції Емануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Про це йдеться в результатах опитування Rating Group, проведеного 4-9 серпня 2026 року, передає УНН.
Деталі
Соціологи опитали 2000 респондентів серед громадян України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім окупованих територій.
За даними опитування, до Макрона позитивно ставляться 79% з числа опитаних, до Мерца - 64%, а до Ердогана - 61% респондентів. Водночас, 77% опитаних негативно ставляться до Трампа.
Найбільш негативно українці ставляться до путіна (97%) і лукашенка (90%).
Серед країн-сусідів найбільш тепле ставлення українці висловлюють до мешканців Молдови (55% - тепле, 39% - нейтральне), Туреччини (45% - тепле, 48% - нейтральне) та Болгарії (43% - тепле, 48% - нейтральне).
До мешканців Польщі українці найчастіше мають тепле (36%) або нейтральне ставлення (39%). Помітна частина (24%) має холодне сприйняття.
Найхолоднішим є ставлення до мешканців росії (91%) та білорусі (70%). З 2022 року ставлення до них лише погіршилося.
Найбільш дружні країни, на думку респондентів - це Велика Британія (80%, зокрема 40% - однозначно дружнє ставлення), Литва (77%), Франція (81%, зокрема 27% - однозначно дружнє ставлення), Німеччина (77%), Молдова (68%).
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що рівень схвалення діяльності президента США Дональда Трампа впав до 33%, що є найнижчим показником за час його нинішнього президентського терміну.
Також ми повідомляли, що у Польщі 67% респондентів підтримують депортацію українців призовного віку, які не працюють легально.
Водночас, за даними опитування російського "левада-центру", довіра росіян до влади та президента путіна падає, особливо серед молоді. Серед ключових чинників невдоволення - зростання фінансового навантаження на населення через податкову політику, посилення обмежень доступу до інтернету, а також накопичена втома від російсько-української