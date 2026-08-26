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Не лише путін і лукашенко: кого зі світових політиків не люблять в Україні - опитування

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Найкраще українці ставляться до Макрона, Мерца та Ердогана. Найбільше негативу мають до путіна, лукашенка і Трампа. Ставлення до росіян і білорусів після 2022 року в українців погіршилось.

Не лише путін і лукашенко: кого зі світових політиків не люблять в Україні - опитування

Українці найбільш негативно ставляться до російського і білоруського диктаторів володимира путіна і олександра лукашенка, а також до президента США Дональда Трампа. Водночас найбільш позитивно ставляться до президента Франції Емануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Про це йдеться в результатах опитування Rating Group, проведеного 4-9 серпня 2026 року, передає УНН.

Деталі

Соціологи опитали 2000 респондентів серед громадян України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім окупованих територій.

За даними опитування, до Макрона позитивно ставляться 79% з числа опитаних, до Мерца - 64%, а до Ердогана - 61% респондентів. Водночас, 77% опитаних негативно ставляться до Трампа.

Найбільш негативно українці ставляться до путіна (97%) і лукашенка (90%).

Серед країн-сусідів найбільш тепле ставлення українці висловлюють до мешканців Молдови (55% - тепле, 39% - нейтральне), Туреччини (45% - тепле, 48% - нейтральне) та Болгарії (43% - тепле, 48% - нейтральне).

До мешканців Польщі українці найчастіше мають тепле (36%) або нейтральне ставлення (39%). Помітна частина (24%) має холодне сприйняття.

Найхолоднішим є ставлення до мешканців росії (91%) та білорусі (70%). З 2022 року ставлення до них лише погіршилося.

Найбільш дружні країни, на думку респондентів - це Велика Британія (80%, зокрема 40% - однозначно дружнє ставлення), Литва (77%), Франція (81%, зокрема 27% - однозначно дружнє ставлення), Німеччина (77%), Молдова (68%).

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що рівень схвалення діяльності президента США Дональда Трампа впав до 33%, що є найнижчим показником за час його нинішнього президентського терміну.

Також ми повідомляли, що у Польщі 67% респондентів підтримують депортацію українців призовного віку, які не працюють легально.

Водночас, за даними опитування російського "левада-центру", довіра росіян до влади та президента путіна падає, особливо серед молоді. Серед ключових чинників невдоволення - зростання фінансового навантаження на населення через податкову політику, посилення обмежень доступу до інтернету, а також накопичена втома від російсько-української

Євген Устименко

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