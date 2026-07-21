Кризис на Ближнем Востоке затмил встречу министров АСЕАН в Маниле

Кризис на Ближнем Востоке омрачил дипломатическую встречу в Юго-Восточной Азии во вторник, где министры иностранных дел выразили серьезную обеспокоенность по поводу возобновления военных действий, которые усиливают неопределенность в регионе, пытающемся справиться с напряженностью и конфликтами, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министры иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят 11 стран-членов, и основных партнеров проводят встречи в Маниле на этой неделе на фоне нестабильности с момента возобновления открытого конфликта между США и Ираном, что вызывает опасения по поводу поставок энергоносителей через Ормузский пролив, а также по поводу инфляции и глобального роста.

Риски возросли в последние дни на фоне того, как йеменские хуситы, связанные с Ираном, объявили о морской блокаде Саудовской Аравии, открыв потенциально новый фронт в конфликте и повысив угрозу для мировых поставок энергоносителей и торговли за пределами Персидского залива.

Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии на фоне обострения между США и Ираном

Мы глубоко обеспокоены тем, что эти события серьезно подрывают текущие усилия ключевых посредников и уменьшают перспективы мирного урегулирования путем диалога и дипломатии – заявили министры в заявлении после закрытой встречи.

Юго-Восточная Азия, главный импортер нефти с совокупным валовым внутренним продуктом в 3,8 триллиона долларов, сильно страдает от кризиса поставок и стремится ускорить механизм распределения нефти в рамках АСЕАН, чтобы смягчить его влияние.

АСЕАН не имеет недостатка в вызовах ближе к дому и во вторник проведет консультации по конфликту в Мьянме, на фоне того, как мирная инициатива блока терпит неудачу через пять лет после военного переворота, который втянул страну в гражданскую войну, в которой погибло около 100 000 человек.

Официальные лица также, вероятно, обсудят напряженность в Южно-Китайском море, на фоне того, как АСЕАН и Китай все еще пытаются заключить кодекс поведения, чтобы предотвратить эскалацию споров после почти 10 лет.

Накануне встречи союзник США Филиппины обвинили личный состав Береговой охраны Китая в том, что в понедельник они агрессивно ударили одного из военнослужащих ВМС Китая дубинкой по голове возле спорной Второй отмели Томаса в Южно-Китайском море.

Береговая охрана Китая назвала это "ложью", а Пекин во вторник заявил, что вызвал посла Филиппин.

Государственный департамент США осудил то, что он назвал "опасными и агрессивными" действиями Китая, которые он назвал "тревожной тенденцией провокаций Китая против законных морских операций Филиппин".

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И присоединятся к встрече под эгидой АСЕАН в ближайшие дни и могут встретиться в кулуарах. Также будут присутствовать Индия, Япония, Австралия, Южная Корея, россия, Великобритания и Европейский Союз, среди других.

Не называя Китая, Рубио раскритиковал Пекин в статье, опубликованной в филиппинских газетах после его прибытия в Манилу во вторник, подтвердив приверженность США свободе судоходства, но предупредив, что такая свобода "ни в коем случае не гарантирована".

"Если эти воды попадут под контроль государства, которое желает использовать торговлю как геополитическое оружие, как Соединенные Штаты, так и государства АСЕАН столкнутся с новыми серьезными угрозами своему суверенитету, безопасности и экономическому будущему", – сказал Рубио в статье.

Рубио повторил, что арбитражное решение 2016 года, которое признало недействительными масштабные претензии Китая на суверенитет в Южно-Китайском море, является окончательным и обязательным, и заявил, что США будут выполнять свои обязательства перед Филиппинами и другими союзниками, "на фоне того, как они сталкиваются с новыми и принудительными угрозами нашим общим интересам".

Китай не признает арбитражное решение, которое было принято в пользу Филиппин.

Рубио говорит, что китайский лидер Си все еще намерен посетить США после речи Трампа