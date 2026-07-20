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Рубио говорит, что китайский лидер Си все еще намерен посетить США после речи Трампа

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что визит китайского лидера Си Цзиньпина в Америку состоится в сентябре, несмотря на обвинения Трампа во вмешательстве Китая в выборы. Подготовка к поездке продолжается, стороны поддерживают связь.

Рубио говорит, что китайский лидер Си все еще намерен посетить США после речи Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что предстоящий визит главы Китая Си Цзиньпина в Америку остается запланированным, через несколько дней после того, как заявления лидера США о китайской фальсификации выборов в Китае угрожали сорвать "перемирие", пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре, – сказал он журналистам перед отъездом на встречу министров иностранных дел АСЕАН в Маниле. - Они продолжают отправлять свои команды для подготовки к нему. Я не слышал ничего другого".

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе обвинил китайское правительство во вмешательстве в выборы в США в 2020 году путем кражи 220 миллионов файлов избирателей – утверждения, которые американские разведывательные службы ранее опровергли.

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Когда в воскресенье вечером журналисты спросили, будут ли последствия за предполагаемые действия Пекина, он ответил: "Посмотрим. Мы поговорим с ними".

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Трамп выдвинул эти обвинения за несколько месяцев до запланированного визита китайского лидера в США, что является частью более широких усилий по стабилизации связей и поддержанию торгового перемирия, заключенного в прошлом году. Эта поездка является второй из потенциально четырех встреч между двумя лидерами в этом году после громкого визита Трампа в Пекин в мае.

"Дипломатия глав государств играет незаменимую роль в предоставлении стратегического руководства двусторонним отношениям, – заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь журналистам во время очередной пресс-конференции в Пекине в понедельник. - Две стороны поддерживают связь относительно взаимодействия между двумя главами государств в течение года".

Накануне поездки Си Цзиньпина между крупнейшими экономиками мира возникает новая напряженность в отношении виз и искусственного интеллекта. Трамп восстановил 90-дневное ограничение на визы для китайских журналистов, которого он добивался в конце своего первого срока, но которое бывший президент США Джо Байден отменил, прежде чем оно стало законом.

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На прошлой неделе Си Цзиньпин председательствовал на мероприятии по созданию новой группы из почти 30 стран для установления глобальных правил ИИ, в которую не входят США. Это произошло после того, как китайский стартап в сфере ИИ Moonshot анонсировал свою новую модель Kimi K3, что перевернуло общепринятое мнение о лидерстве США над Китаем.

Саммит АСЕАН на этой неделе даст Рубио возможность пообщаться с министром иностранных дел Китая Ван И перед встречей лидеров, а также с другими региональными коллегами из таких стран, как Япония и Южная Корея.

"Когда у вас есть две большие, могущественные страны, такие как Соединенные Штаты и Китай, всегда будут раздражители, – сказал Рубио. - Но я думаю, что именно мощные, важные страны, такие как наша, должны продолжать разговоры и поддерживать отношения".

Юлия Шрамко

Новости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
Выборы в США
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