Рубио говорит, что китайский лидер Си все еще намерен посетить США после речи Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что предстоящий визит главы Китая Си Цзиньпина в Америку остается запланированным, через несколько дней после того, как заявления лидера США о китайской фальсификации выборов в Китае угрожали сорвать "перемирие", пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре, – сказал он журналистам перед отъездом на встречу министров иностранных дел АСЕАН в Маниле. - Они продолжают отправлять свои команды для подготовки к нему. Я не слышал ничего другого".

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе обвинил китайское правительство во вмешательстве в выборы в США в 2020 году путем кражи 220 миллионов файлов избирателей – утверждения, которые американские разведывательные службы ранее опровергли.

Трамп обвинил Китай в краже данных избирателей в США

Когда в воскресенье вечером журналисты спросили, будут ли последствия за предполагаемые действия Пекина, он ответил: "Посмотрим. Мы поговорим с ними".

Китай опроверг обвинения Трампа во вмешательстве в выборы США

Трамп выдвинул эти обвинения за несколько месяцев до запланированного визита китайского лидера в США, что является частью более широких усилий по стабилизации связей и поддержанию торгового перемирия, заключенного в прошлом году. Эта поездка является второй из потенциально четырех встреч между двумя лидерами в этом году после громкого визита Трампа в Пекин в мае.

"Дипломатия глав государств играет незаменимую роль в предоставлении стратегического руководства двусторонним отношениям, – заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь журналистам во время очередной пресс-конференции в Пекине в понедельник. - Две стороны поддерживают связь относительно взаимодействия между двумя главами государств в течение года".

Накануне поездки Си Цзиньпина между крупнейшими экономиками мира возникает новая напряженность в отношении виз и искусственного интеллекта. Трамп восстановил 90-дневное ограничение на визы для китайских журналистов, которого он добивался в конце своего первого срока, но которое бывший президент США Джо Байден отменил, прежде чем оно стало законом.

Администрация Трампа сократит срок пребывания китайских журналистов в США

На прошлой неделе Си Цзиньпин председательствовал на мероприятии по созданию новой группы из почти 30 стран для установления глобальных правил ИИ, в которую не входят США. Это произошло после того, как китайский стартап в сфере ИИ Moonshot анонсировал свою новую модель Kimi K3, что перевернуло общепринятое мнение о лидерстве США над Китаем.

Саммит АСЕАН на этой неделе даст Рубио возможность пообщаться с министром иностранных дел Китая Ван И перед встречей лидеров, а также с другими региональными коллегами из таких стран, как Япония и Южная Корея.

"Когда у вас есть две большие, могущественные страны, такие как Соединенные Штаты и Китай, всегда будут раздражители, – сказал Рубио. - Но я думаю, что именно мощные, важные страны, такие как наша, должны продолжать разговоры и поддерживать отношения".