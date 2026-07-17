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Администрация Трампа сократит срок пребывания китайских журналистов в США

Киев • УНН

 • 360 просмотра

США сократят срок действия виз для иностранных журналистов до 240 дней, а для китайских — до 90. Китай заявил о праве на взаимные контрмеры.

Администрация Трампа сократит срок пребывания китайских журналистов в США

Администрация президента США Дональда Трампа сократит срок действия виз для иностранных журналистов до 240 дней, а журналисты из Китая будут иметь только 90 дней. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Администрация Трампа заявила, что сократит срок действия виз для иностранных журналистов, что вызвало обеспокоенность по поводу нового раунда ответных ограничений со стороны Китая. Согласно новым правилам, опубликованным в пятницу Министерством внутренней безопасности, визы США для иностранных журналистов будут сокращены до 240 дней, а журналисты из Китая будут иметь только 90 дней. 90-дневное ограничение восстановит ограничения, которые президент Дональд Трамп предложил в конце своего первого срока, а Джо Байден позже отменил

- пишет издание.

В США заявили, что это изменение позволит должностным лицам более тщательно контролировать владельцев виз и обеспечивать соответствие их деятельности целям их въезда.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что его страна "решительно отвергает дискриминационные действия США, направленные против определенных стран", и призвал США немедленно прекратить изменения в отношении журналистских виз.

Китай оставляет за собой право принимать взаимные контрмеры

- сказал представитель.

США также ввели новое четырехлетнее ограничение для владельцев студенческих виз, положив конец многолетней политике, которая позволяла иностранным студентам и участникам программ обмена оставаться в стране до окончания обучения.

Этот шаг США происходит во время хрупкого торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином. Обе стороны ожидают встречи своих лидеров в сентябре для достижения дальнейшего прогресса в торговле и инвестициях

- добавляет издание.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа планирует существенно сократить количество американских посольств и консульств в Африке, которые будут принимать и обрабатывать визовые заявки.

Павел Башинский

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