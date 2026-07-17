Администрация Трампа сократит срок пребывания китайских журналистов в США

Администрация президента США Дональда Трампа сократит срок действия виз для иностранных журналистов до 240 дней, а журналисты из Китая будут иметь только 90 дней. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Администрация Трампа заявила, что сократит срок действия виз для иностранных журналистов, что вызвало обеспокоенность по поводу нового раунда ответных ограничений со стороны Китая. Согласно новым правилам, опубликованным в пятницу Министерством внутренней безопасности, визы США для иностранных журналистов будут сокращены до 240 дней, а журналисты из Китая будут иметь только 90 дней. 90-дневное ограничение восстановит ограничения, которые президент Дональд Трамп предложил в конце своего первого срока, а Джо Байден позже отменил

В США заявили, что это изменение позволит должностным лицам более тщательно контролировать владельцев виз и обеспечивать соответствие их деятельности целям их въезда.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что его страна "решительно отвергает дискриминационные действия США, направленные против определенных стран", и призвал США немедленно прекратить изменения в отношении журналистских виз.

США также ввели новое четырехлетнее ограничение для владельцев студенческих виз, положив конец многолетней политике, которая позволяла иностранным студентам и участникам программ обмена оставаться в стране до окончания обучения.

Этот шаг США происходит во время хрупкого торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином. Обе стороны ожидают встречи своих лидеров в сентябре для достижения дальнейшего прогресса в торговле и инвестициях