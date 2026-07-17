Китай опроверг обвинения Трампа во вмешательстве в выборы США
Киев • УНН
Пекин заявил о соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Китай отрицает обвинения во влиянии на президентские выборы в США.
Китай опровергает обвинения президента США Дональда Трампа в том, что он намеревался повлиять на выборы в США и получил десятки миллионов записей данных избирателей США, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
В заявлении для CNN в четверг представитель посольства Китая в США в Вашингтоне заявил: "Китай все время придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других. Выборы в США являются внутренним делом США. Их результаты определяются голосами американского народа".
"Китай никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в президентские выборы в США", - говорится в заявлении.
Пекин неоднократно опровергал предыдущие обвинения, связанные с вмешательством в выборы и политическим вмешательством со стороны ряда западных стран, включая Австралию, Канаду и Великобританию, а также США.
Дополнение
В своем выступлении в прайм-тайм президент США Дональд Трамп заявил о наличии уязвимостей в американских избирательных системах, хотя рассекреченные документы, опубликованные его администрацией, в основном касаются уязвимостей, известных уже много лет, и которые избирательные чиновники по всей стране пытались устранить.
Трамп заявил во время речи, что американские разведывательные службы в 2020 году начали узнавать о "десятках миллионов данных избирателей в 18 штатах, которые были куплены, украдены или взломаны Китаем".
Трамп обвинил Китай в краже данных избирателей в США17.07.26, 08:59 • 1796 просмотров
Трамп заявил, что его цель – "не подорвать доверие", хотя критики утверждают, что он именно это и сделал, указывает издание.
В своем выступлении Трамп также подчеркнул экономическую программу своей администрации и иммиграционную политику. Он также сослался на последний отчет об инфляции, продвигал свою инициативу "Trump Accounts" (программа сберегательных счетов для каждого рожденного в США ребенка с первоначальным взносом правительства в $1000) и почти не упомянул о войне с Ираном.