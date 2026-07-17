Президент США Дональд Трамп во время обращения к народу описал ряд обвинений во вмешательстве в выборы 2020 года. Он заявил, что Китай купил, украл или взломал десятки миллионов документов с данными избирателей в 18 штатах страны. И он обрушился с критикой на сговор "глубинного государства", которое, по его словам, было направлено на подавление этой информации, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

"Однако те, кто отвечал за поднятие тревоги, вместо этого держали информацию в секрете и скрывали ее. Они не раскрыли ее мне как президенту или кому-либо еще, и, насколько нам известно, они не сообщили об этом Конгрессу", - сказал Трамп.

Как отмечает издание, "действительно, документы свидетельствуют о ожесточенных дебатах среди сотрудников разведки по поводу оповещения своего начальства".

Однако, указывает издание, американские разведывательные службы и представители Конгресса давно знали, что Китай получал данные об избирателях - общедоступную информацию, которую часто покупают политические кампании. Более того, как заявляли бывшие сотрудники разведки, Китай собирал эти данные не для манипулирования результатами голосования, а для более эффективного планирования кампаний влияния, направленных на формирование общественного мнения избирателей, пишет издание.

Хотя в документах описывается некоторый зарождающийся интерес китайских чиновников к операциям влияния, в них есть признание, что Пекин никогда не одобрял каких-либо широкомасштабных усилий по подрыву позиций Трампа, отмечает издание.

Трамп также упомянул доклад о Венесуэле, который демонстрирует, что она может успешно фальсифицировать результаты голосования.

Джон Соломон, который возглавляет рабочую группу Трампа по рассекречиванию документов по ряду вопросов, заявил журналистам у Белого дома, что документы разведывательного сообщества не содержат доказательств того, что голоса на избирательных участках были изменены на последних трех выборах.

А что насчет россии?

Критика расследований ФБР и других разведывательных агентств по поводу российского вмешательства в выборы 2016 года - одна из любимых тем Трампа, отмечает издание. "И в 2020 году большинство сотрудников разведки оценили российскую кампанию по дискредитации Джозефа Р. Байдена-младшего как наиболее масштабную. (В то время Джон Рэтклифф, тогдашний директор национальной разведки, не согласился с этой точкой зрения и утверждал, что кадровые сотрудники разведки преуменьшили усилия Китая)", - говорится в публикации.

"Однако Трамп почти не упомянул россию в своей речи в четверг, большую часть которой посвятил сетованиям на попытки Китая очернить его", указывает издание.

Подход Трампа к россии, отмечает издание, долгое время заключался в том, чтобы относиться к главе кремля владимиру путину как к равному, и его Министерство юстиции в настоящее время продолжает расследование возможного "большого заговора" демократов с целью связать президента с россией.

"Трамп, похоже, намекнул на такой заговор с нелогичным дополнением о мешках для сжигания, используемых для уничтожения правительственных документов, которые больше не нужно хранить, и бывшем президенте Бараке Обаме", пишет издание.



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