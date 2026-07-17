Трамп обвинил Китай в краже данных избирателей в США

$44.750.1451.070.13
ukenru
02:01 • 10322 просмотра
Враг нанес пять ударов КАБами по Сумам
16 июля, 15:51 • 25490 просмотра
Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны
16 июля, 13:06 • 36285 просмотра
Парламент назначил новое правительство во главе с Корецким
16 июля, 11:10 • 38340 просмотра
Корецкий подал в Раду представление о назначении нового состава правительства - кто в списке
16 июля, 10:39 • 35290 просмотра
"Мадьяр" подтвердил поражение еще 11 судов "теневого флота" - показал видеоVideo
16 июля, 09:15 • 39535 просмотра
Рада назначила Корецкого новым премьер-министром
16 июля, 09:15 • 36819 просмотра
СБУ выявила новые факты применения рф дронов с элементами из обедненного уранаPhoto
16 июля, 06:23 • 30384 просмотра
Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал рапорт об отставкеPhoto
16 июля, 03:38 • 40592 просмотра
Атака на Киев: двое погибших, шестеро раненых
15 июля, 20:38 • 46250 просмотра
Зеленский внес в ВР представление о назначении Корецкого премьер-министром
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.1м/с
59%
752мм
Популярные новости
В тропических лесах Конго обнаружен новый вид обезьян16 июля, 20:20 • 10342 просмотра
Зеленский встретился с главой МИД Турции: говорили о мирных усилиях и зоне свободной торговли16 июля, 20:24 • 6666 просмотра
Киевское Динамо выгрызло путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы16 июля, 20:36 • 6340 просмотра
Зеленский уволил Кима с должности главы Николаевской ОВА16 июля, 20:59 • 12326 просмотра
Изменил процессы после олигархического контроля: Зеленский назвал сильную сторону Корецкого16 июля, 22:05 • 11914 просмотра
публикации
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 18346 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 20566 просмотра
Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны16 июля, 14:56 • 30275 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15 июля, 15:55 • 97154 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15 июля, 15:04 • 64888 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Хакан Фидан
Ярослав Железняк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 44532 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 140909 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 177778 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 172290 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 152534 просмотра
Актуальное
Техника
Google Play
The New York Times
Сухой Су-24
Крылатая ракета Storm Shadow

Трамп обвинил Китай в краже данных избирателей в США

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Трамп заявил, что Китай купил, украл или взломал десятки миллионов документов избирателей. Разведка США считает, что данные собирали для кампаний влияния, а не фальсификации выборов.

Трамп обвинил Китай в краже данных избирателей в США

Президент США Дональд Трамп во время обращения к народу описал ряд обвинений во вмешательстве в выборы 2020 года. Он заявил, что Китай купил, украл или взломал десятки миллионов документов с данными избирателей в 18 штатах страны. И он обрушился с критикой на сговор "глубинного государства", которое, по его словам, было направлено на подавление этой информации, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

"Однако те, кто отвечал за поднятие тревоги, вместо этого держали информацию в секрете и скрывали ее. Они не раскрыли ее мне как президенту или кому-либо еще, и, насколько нам известно, они не сообщили об этом Конгрессу", - сказал Трамп.

Как отмечает издание, "действительно, документы свидетельствуют о ожесточенных дебатах среди сотрудников разведки по поводу оповещения своего начальства". 

Однако, указывает издание, американские разведывательные службы и представители Конгресса давно знали, что Китай получал данные об избирателях - общедоступную информацию, которую часто покупают политические кампании. Более того, как заявляли бывшие сотрудники разведки, Китай собирал эти данные не для манипулирования результатами голосования, а для более эффективного планирования кампаний влияния, направленных на формирование общественного мнения избирателей, пишет издание.

Хотя в документах описывается некоторый зарождающийся интерес китайских чиновников к операциям влияния, в них есть признание, что Пекин никогда не одобрял каких-либо широкомасштабных усилий по подрыву позиций Трампа, отмечает издание.

Трамп также упомянул доклад о Венесуэле, который демонстрирует, что она может успешно фальсифицировать результаты голосования.

Джон Соломон, который возглавляет рабочую группу Трампа по рассекречиванию документов по ряду вопросов, заявил журналистам у Белого дома, что документы разведывательного сообщества не содержат доказательств того, что голоса на избирательных участках были изменены на последних трех выборах.

А что насчет россии?

Критика расследований ФБР и других разведывательных агентств по поводу российского вмешательства в выборы 2016 года - одна из любимых тем Трампа, отмечает издание. "И в 2020 году большинство сотрудников разведки оценили российскую кампанию по дискредитации Джозефа Р. Байдена-младшего как наиболее масштабную. (В то время Джон Рэтклифф, тогдашний директор национальной разведки, не согласился с этой точкой зрения и утверждал, что кадровые сотрудники разведки преуменьшили усилия Китая)", - говорится в публикации.

"Однако Трамп почти не упомянул россию в своей речи в четверг, большую часть которой посвятил сетованиям на попытки Китая очернить его", указывает издание.

Подход Трампа к россии, отмечает издание, долгое время заключался в том, чтобы относиться к главе кремля владимиру путину как к равному, и его Министерство юстиции в настоящее время продолжает расследование возможного "большого заговора" демократов с целью связать президента с россией.

"Трамп, похоже, намекнул на такой заговор с нелогичным дополнением о мешках для сжигания, используемых для уничтожения правительственных документов, которые больше не нужно хранить, и бывшем президенте Бараке Обаме", пишет издание.

Трамп не исключает, что война в Украине завершится до конца его президентского срока15.07.26, 16:05 • 4490 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
российская пропаганда
Выборы в США
Владимир Путин
Джон Ратклифф
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
The New York Times
Барак Обама
Венесуэла
Дональд Трамп
Джо Байден
Китай