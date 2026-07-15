Трамп не исключает, что война в Украине завершится до конца его президентского срока

Президент США Дональд Трамп сказал на камеру, что Россия готова завершить войну в Украине. Такое заявление американский лидер сделал во время интервью Fox News Channel, передает УНН.

Интервьюер во время разговора с Трампом спросил, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину о прекращении войны в Украине.

"Я постоянно говорю ему одно и то же. Не хочу вдаваться в подробности, но говорю: Владимир, тебе пора остановиться. Настало время завершить эту войну", — сказал президент США.

Когда журналист поинтересовался, что в ответ сказал российский лидер, Дональд Трамп ответил: "Думаю, он готов заключить сделку. Скоро. Для танго нужны двое. Но я думаю, что он готов заключить сделку".

Отметим, что американский лидер прямо не конкретизировал, кого имел в виду, когда воспользовался метафорой "для танго нужны двое".

Журналист, который общался с Дональдом Трампом, также поинтересовался у него, когда может завершиться война между Россией и Украиной. Президент США ответил, что это может произойти до конца его второй президентской каденции — в ноябре 2028 года.

"Я ожидал, что она (война, — ред.) закончится раньше. Мне казалось, что это будет самая простая задача, поскольку у меня были хорошие отношения с обоими лидерами", — резюмировал американский лидер.

Напомним

Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией давно в работе. Он сравнил конфликт с дракой детей в парке.