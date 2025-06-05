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Украина отреагировала на решение Польши относительно “геноцида ОУН и УПА": противоречит добрососедству

Киев • УНН

 • 1598 просмотра

В МИД Украины заявили, что решение Польши относительно Дня памяти жертв ОУН и УПА противоречит добрососедским отношениям. Украина призывает к диалогу вместо политических оценок.

Украина отреагировала на решение Польши относительно “геноцида ОУН и УПА": противоречит добрососедству

Украина отреагировала на назначение Польшей государственного Дня памяти жертв так называемого "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики". В Министерстве иностранных дел этот шаг назвали таким, что противоречит духу добрососедских отношений между Украиной и Польшей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Украины.

Детали

В ведомстве отметили, что такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают обе страны. В частности, в формате Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога, которая действует с участием министерств культуры и институтов национальной памяти.

Украина последовательно выступает за научное, беспристрастное изучение сложных страниц совместной истории. Мы убеждены, что путь к настоящему примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не через политические односторонние оценки.

Призываем польскую сторону воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряжения в двусторонних отношениях. Несмотря на предвзятость и политический контекст постановления Сейма Республики Польша, продолжаем идти по пути проведения поисково-эксгумационных работ на территории Украины и Польши соответственно. Уже имеем на этом пути практические результаты, которые должны иметь развитие и в будущем

- говорится в заявлении ведомства.

В украинском МИД подчеркнули, что не следует искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам - среди поляков. Враг у обеих стран общий - россия.

Напомним

4 июня Сейм Польши принял закон, которым 11 июля установлен Днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой". По данным польской стороны, в период с 1939 по 1946 год было убито более 100 тысяч поляков.

Лилия Набока

Лилия Набока

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