Україна відреагувала на рішення Польщі щодо “геноциду ОУН і УПА": суперечить добросусідству
Київ • УНН
У МЗС України заявили, що рішення Польщі щодо Дня пам’яті жертв ОУН і УПА суперечить добросусідським відносинам. Україна закликає до діалогу замість політичних оцінок.
Україна відреагувала на призначення Польщею державного Дня пам’яті жертв так званого "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки". У Міністерстві закордонних справ цей крок назвали таким. що суперечить духу добросусідських відносин між Україною і Польщею. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС України.
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У відомстві зауважили, що такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими тривалий час працюють обидві країни. Зокрема у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної пам'яті.
Україна послідовно виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії. Ми переконані, що шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки.
Закликаємо польську сторону утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах. Попри упередженість і політичний контекст ухвали Сейму Республіки Польща, продовжуємо йти шляхом проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно. Вже маємо на цьому шляху практичні результати, які повинні мати розвиток і в майбутньому
В українському МЗС наголосили, що не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям - серед поляків. Ворог в обох країн спільний - росія.
Нагадаємо
4 червня Сейм Польщі ухвалив закон, яким 11 липня встановлено Днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої". За даними польскої сторони, у період з 1939 по 1946 рік було вбито понад 100 тисяч поляків.