Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов

$41.120.13
48.290.09
ukenru
12:10 • 116 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 14761 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 27825 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 26737 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 20975 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 27332 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 20205 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 46595 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 92954 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 75117 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
45%
756мм
Популярные новости
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto10 сентября, 02:37 • 28368 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты10 сентября, 03:12 • 55902 просмотра
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 19750 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 25844 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo07:17 • 20797 просмотра
публикации
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 14751 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 12307 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 27813 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 26729 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 92950 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Великобритания
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 61442 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 56482 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 53513 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 122340 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 77303 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
ТикТок
Твиттер
Лекарственные средства

Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Фронтмен Coldplay Крис Мартин объявил о продлении тура "Music Of The Spheres" до 2027 года, добавив 138 новых концертов. Тур, начавшийся в 2022 году, уже собрал более 1 миллиарда долларов.

Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов

Фронтмен Coldplay Крис Мартин объявил, что глобальный тур "Music Of The Spheres" продлится до 2027 года, добавив, что впереди еще 138 концертов, пишет NME, передает УНН.

Детали

Глобальный тур группы начался в марте 2022 года, а в прошлом году стал самым кассовым рок-туром всех времен. Он собрал более 1 миллиарда долларов, став лишь вторым туром в истории, достигшим такого уровня. В этом году у Криса Мартина и его группы остался лишь один концерт.

Однако во время предпоследнего концерта на стадионе "Уэмбли" в прошлую субботу (6 сентября) фронтмен сообщил, что тур "Music Of The Spheres" еще далеко не завершен.

В этом туре впереди еще 138 концертов. У нас скоро перерыв, и мы скоро объявим шоу на 2027 год. Но в этом году у нас осталось только два, а потом мы собираемся сделать эту действительно особенную вещь, которую мы делали годами, и она действительно классная. Но тсс!

- сказал он публике.

Выход последнего студийного альбома Coldplay

В разговоре с NME  относительно выхода десятого и последнего студийного альбома Coldplay "Moon Music" 2024 года певец рассказал о намерении завершить 12 альбом.

Да, это точно 12 альбомов, но мы выйдем немного позже, чем 2025

- пояснил он.

Это совпадает с возвращением группы к гастролям в 2027 году и говорит о том, что их следующий альбом может выйти в том же году или в 2026 году.

Мартин рассказал NME, что "альбом номер 11" будет "мюзиклом". Однако, он отметил, что этот альбом "возможно, придется выпустить после 12-го альбома из-за того, сколько времени требуется на создание мюзиклов".

Мартин подтвердил, что замысел выпустить 12 альбомов является "вполне реальным", однако подчеркнул, что это не означает, что Coldplay "не будет гастролировать или не будет заканчивать некоторые компиляционные работы, ауттейки или что-то другое".

Дальнейшая деятельность группы

В комментарии для NME он поделился видением следующего этапа деятельности группы: "Возможно, дело не всегда в попытках быть на стадионах, но можно делать небольшие вещи, пытаясь играть странные песни. Я думаю, что также было бы неплохо немного помочь младшим артистам".

Завершая мысль, фронтмен сказал: "Это как когда кто-то становится футбольным экспертом и перестает пытаться забивать голы".

Coldplay предупреждает фанатов о камерах после скандала с топ-менеджерами21.07.25, 14:09 • 4127 просмотров

Алена Уткина

КультураНовости МираПроисшествия
Крис Мартин