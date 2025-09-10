Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов

Фронтмен Coldplay Крис Мартин объявил, что глобальный тур "Music Of The Spheres" продлится до 2027 года, добавив, что впереди еще 138 концертов, пишет NME, передает УНН.

Детали

Глобальный тур группы начался в марте 2022 года, а в прошлом году стал самым кассовым рок-туром всех времен. Он собрал более 1 миллиарда долларов, став лишь вторым туром в истории, достигшим такого уровня. В этом году у Криса Мартина и его группы остался лишь один концерт.

Однако во время предпоследнего концерта на стадионе "Уэмбли" в прошлую субботу (6 сентября) фронтмен сообщил, что тур "Music Of The Spheres" еще далеко не завершен.

В этом туре впереди еще 138 концертов. У нас скоро перерыв, и мы скоро объявим шоу на 2027 год. Но в этом году у нас осталось только два, а потом мы собираемся сделать эту действительно особенную вещь, которую мы делали годами, и она действительно классная. Но тсс! - сказал он публике.

Выход последнего студийного альбома Coldplay

В разговоре с NME относительно выхода десятого и последнего студийного альбома Coldplay "Moon Music" 2024 года певец рассказал о намерении завершить 12 альбом.

Да, это точно 12 альбомов, но мы выйдем немного позже, чем 2025 - пояснил он.

Это совпадает с возвращением группы к гастролям в 2027 году и говорит о том, что их следующий альбом может выйти в том же году или в 2026 году.

Мартин рассказал NME, что "альбом номер 11" будет "мюзиклом". Однако, он отметил, что этот альбом "возможно, придется выпустить после 12-го альбома из-за того, сколько времени требуется на создание мюзиклов".

Мартин подтвердил, что замысел выпустить 12 альбомов является "вполне реальным", однако подчеркнул, что это не означает, что Coldplay "не будет гастролировать или не будет заканчивать некоторые компиляционные работы, ауттейки или что-то другое".

Дальнейшая деятельность группы

В комментарии для NME он поделился видением следующего этапа деятельности группы: "Возможно, дело не всегда в попытках быть на стадионах, но можно делать небольшие вещи, пытаясь играть странные песни. Я думаю, что также было бы неплохо немного помочь младшим артистам".

Завершая мысль, фронтмен сказал: "Это как когда кто-то становится футбольным экспертом и перестает пытаться забивать голы".

