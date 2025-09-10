$41.120.13
Ексклюзив
10:41 • 14239 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 26975 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 26122 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 20647 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 27076 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 20071 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 46472 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 92653 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 75066 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 84332 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Теги
Автори
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Фронтмен Coldplay Кріс Мартін оголосив про продовження туру "Music Of The Spheres" до 2027 року, додавши 138 нових концертів. Тур, що розпочався у 2022 році, вже зібрав понад 1 мільярд доларів.

Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів

Фронтмен Coldplay Кріс Мартін оголосив, що глобальний тур "Music Of The Spheres" триватиме й у 2027 році, додавши що попереду ще 138 концертів, пише NME, передає УНН.

Деталі

Глобальний тур гурту розпочався у березні 2022 року, а минулого року став найкасовішим рок-туром усіх часів. Він зібрав понад 1 мільярд доларів, ставши лише другим туром в історії, який досяг такого рівня. У цьому році у Кріса Мартіна та його гурту залишився лише один концерт.

Однак під час передостаннього концерту на стадіоні "Вемблі" минулої суботи (6 вересня) фронтмен повідомив, що тур "Music Of The Spheres" ще далеко не завершений.

У цьому турі попереду ще 138 концертів. У нас скоро перерва, і ми скоро оголосимо шоу на 2027 рік. Але цього року у нас залишилося лише два, а потім ми збираємося зробити цю справді особливу річ, яку ми робили роками, і вона справді класна. Але цсс!

- сказав він публіці.

Вихід останнього студійного альбому Coldplay

У розмові з NME  щодо виходу десятого та останнього студійного альбому Coldplay "Moon Music" 2024 року співак розказав про намір завершити 12 альбом.

Так, це точно 12 альбомів, але ми вийдемо трохи пізніше, ніж 2025

- пояснив він.

Це збігається з поверненням гурту до гастролей у 2027 році та говорить про те, що їхній наступний альбом може вийти того ж року або у 2026 році.

Мартін розповів NME, що "альбом номер 11" буде "мюзиклом". Однак, він зазначив, що цей альбом "можливо, доведеться випустити після 12-го альбому через те, скільки часу потрібно на створення мюзиклів".

Мартін підтвердив, що задум випустити 12 альбомів є "цілком реальним", однак підкреслив, що це не означає, що Coldplay "не гастролюватиме чи не закінчуватиме деякі компіляційні роботи, ауттейки чи щось інше".

Подальша діяльність гурту

У коментарі для NME він поділився баченням наступного етапу діяльності гурту: "Можливо, справа не завжди в спробах бути на стадіонах, але можна робити невеликі речі, намагаючись грати дивні пісні. Я думаю, що також було б непогано трохи допомогти молодшим артистам".

Завершуючи думку, фронтмен сказав: "Це як коли хтось стає футбольним експертом і перестає намагатися забивати голи".

Coldplay попереджає фанатів про камери після скандалу з топменеджерами21.07.25, 14:09 • 4127 переглядiв

Альона Уткіна

КультураНовини СвітуПодії
Кріс Мартін