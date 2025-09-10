Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів

Фронтмен Coldplay Кріс Мартін оголосив, що глобальний тур "Music Of The Spheres" триватиме й у 2027 році, додавши що попереду ще 138 концертів, пише NME, передає УНН.

Деталі

Глобальний тур гурту розпочався у березні 2022 року, а минулого року став найкасовішим рок-туром усіх часів. Він зібрав понад 1 мільярд доларів, ставши лише другим туром в історії, який досяг такого рівня. У цьому році у Кріса Мартіна та його гурту залишився лише один концерт.

Однак під час передостаннього концерту на стадіоні "Вемблі" минулої суботи (6 вересня) фронтмен повідомив, що тур "Music Of The Spheres" ще далеко не завершений.

У цьому турі попереду ще 138 концертів. У нас скоро перерва, і ми скоро оголосимо шоу на 2027 рік. Але цього року у нас залишилося лише два, а потім ми збираємося зробити цю справді особливу річ, яку ми робили роками, і вона справді класна. Але цсс! - сказав він публіці.

Вихід останнього студійного альбому Coldplay

У розмові з NME щодо виходу десятого та останнього студійного альбому Coldplay "Moon Music" 2024 року співак розказав про намір завершити 12 альбом.

Так, це точно 12 альбомів, але ми вийдемо трохи пізніше, ніж 2025 - пояснив він.

Це збігається з поверненням гурту до гастролей у 2027 році та говорить про те, що їхній наступний альбом може вийти того ж року або у 2026 році.

Мартін розповів NME, що "альбом номер 11" буде "мюзиклом". Однак, він зазначив, що цей альбом "можливо, доведеться випустити після 12-го альбому через те, скільки часу потрібно на створення мюзиклів".

Мартін підтвердив, що задум випустити 12 альбомів є "цілком реальним", однак підкреслив, що це не означає, що Coldplay "не гастролюватиме чи не закінчуватиме деякі компіляційні роботи, ауттейки чи щось інше".

Подальша діяльність гурту

У коментарі для NME він поділився баченням наступного етапу діяльності гурту: "Можливо, справа не завжди в спробах бути на стадіонах, але можна робити невеликі речі, намагаючись грати дивні пісні. Я думаю, що також було б непогано трохи допомогти молодшим артистам".

Завершуючи думку, фронтмен сказав: "Це як коли хтось стає футбольним експертом і перестає намагатися забивати голи".

