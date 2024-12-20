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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

Киев  •  УНН

 • 79443 просмотра

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Эппл Мартин, дочь фронтмена Coldplay и Гвинет Пэлтроу, дебютировала на Le Bal des Débutantes в платье Valentino. Событие вызвало неоднозначную реакцию из-за слухов о неподобающем поведении девушки.

Крис Мартин с гордостью наблюдал за тем, как его дочь Эппл, дочь бывшей жены Гвинет Пэлтроу, дебютировала в высшем свете на Le Bal des Débutantes в Париже.

Пишет УНН со ссылкой на dailymail.

Эппл Мартин поразила толпу, позируя для фотографий в изготовленном на заказ синем платье Valentino Haute Couture. Ряд СМИ отметили блестящий дебют дочери певца, лидера группы Coldplay Криса Мартина и актрисы Гвинет Пэлтроу 30 ноября, на балу дебютанток Le Bal des Débutantes в Париже.

Крис Мартин признался в интервью Rolling Stone, что никогда не мог подумать, что однажды посетит бал дебютанток. 

(Это) не то, о чем я когда-либо думал, что сделаю, но поскольку я так влюблен в нее, я говорю: «Хорошо»

- сказал 47-летний Мартин.
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Интервью было проведено за неделю до появления Эппл на эксклюзивном мероприятии, где ее поддерживали Крис, мама Гвинет, 52 года, младший брат Мозес, 18 лет, и мама Гвинет Блайт Даннер, 81 год.

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Эппл Мартин была среди 20 молодых женщин, которые были представлены на блестящем мероприятии, состоявшемся в отеле Shangri-La.

Она прибыла под руку со своим кавалером, графом Лео Хенкелем фон Доннерсмарком, прежде чем выйти со своими знаменитыми родителями, которые развелись в 2016 году.

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В какой-то момент во время гала-вечера Эппл и Крис наслаждались танцем отца и дочери, который был снят на видео и опубликован в TikTok-аккаунте @gala.fr.

Крис, одетый в черный смокинг, выглядел очень гордым, когда они с Эппл медленно танцевали, а затем обнялись.

Интересно, что не обошлось без сплетен и скандальных замечаний

Однако сладкие моменты были омрачены обвинением в том, что Эппл вела себя на мероприятии как «плохая девочка».

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Ее обвинили в том, что она «выхватила камеру» у другой дебютантки и «закатила глаза» на своего дерзкого кавалера.

Дочери знаменитой пары, которая с того времени развелась, пришлось пережить волну не всегда добрых комментариев в сети. Они ошибочно выделили неподобающее поведение. интернет-пользователи, наоборот, стали на ее защиту.

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Напомним,

Coldplay выпустил в октябре свой 10-й студийный альбом «Moon Music». Это концептуальный альбом о связи человека с космосом, с коллаборациями Jay Z, Little Simz и других, посвященный темам любви и надежды.

Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря19 дек. 2024, 15:25 • 103734 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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