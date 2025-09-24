Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены

Сейчас в Украине сложилась опасная ситуация, в которой регуляторы банковского сектора Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц имеют вседозволенность действий в отношении банков, а акционеры последних не защищены от произвола и даже не могут пойти в суд. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Мне кажется, что вообще в демократической стране не могут быть процедуры или решения, принятые против инвестора, против гражданина, которые бы не предусматривали дальнейшего обжалования, возможности обжалования его действий. Это означает просто, что действительно вседозволенность определенных лиц может существовать, и это не побороть, потому что мы не даем такое право защиты людям - отметила в комментарии УНН Нина Южанина.

Ранее Верховный Суд поставил точку в деле акционера банка "Конкорд" против Национального банка Украины, приняв решение, которое стало знаковым не только для конкретного истца, но и для всей банковской системы. Суд, не давая оценку доводам сторон, закрыл производство, признав, что требования акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, вообще не подлежат рассмотрению ни одним судом. То есть ВС проигнорировал решения первой и апелляционной инстанций, которыми ликвидация "Конкорда" была признана незаконной. Это означает, что владельцы банковских учреждений в Украине лишены базового права – на судебную защиту, гарантированного Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека.

В своем решении Верховный Суд, ссылаясь на закон №590-IX от 2020 года, закрыл производство, указав, что даже если акционер доказал неправомерность действий регулятора, это не восстанавливает его прав, и такие требования не могут быть предметом судебного разбирательства. Такое решение наряду с тем, что сам процесс вывода банка с рынка, начатый Нацбанком и Фондом гарантирования вкладов физлиц, необратим, свидетельствуют о полной вседозволенности и безнаказанности регуляторов.

Сегодня в Украине создан опасный прецедент. Получается, что государство в лице Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов может принять любое решение в отношении банка, даже явно незаконное, и ни один акционер не сможет его оспорить в суде. Более того, даже заявление о преступлении в правоохранительные органы здесь не поможет, ведь оба регулятора – это коллегиальные органы, у которых персональная ответственность достаточно размыта, чтобы этого избежать.

Сама ситуация с лишением акционеров базовых прав не только противоречит Конституции Украины, но и прямо нарушает статью 6 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует каждому право на справедливый суд. По сути, речь идет об институционально закрепленной вседозволенности регуляторов – Национального банка и Фонда гарантирования вкладов.

Народный депутат Нина Южанина подчеркивает, что проблема заключается не только в отсутствии судебной защиты, но и в отсутствии персональной ответственности должностных лиц за принятые решения: "Мне кажется, что эти вопросы, которые вы поднимаете, они как-то замалчиваются и не решаются в стране, потому что либо это касается небольшого количества людей, либо же так делается намеренно. Если взять любой орган исполнительной власти, который принимает неправомерные решения, нет никакой персональной ответственности. Сколько раз этот вопрос ни обсуждался бы на комитетах, были предложения, он невозможен к применению в связи с нормами других законодательных документов, которые защищают таких государственных служащих и не дают возможности привлекать их к ответственности", - отметила Южанина.

По ее словам, сейчас нет законодательных инициатив, которые бы позволили усилить ответственность регуляторов.

Для сравнения, в Европейском Союзе действует Директива 2014/59/ЕС, которая регламентирует порядок вывода неплатежеспособных банков с рынка. Она предусматривает, что акционеры имеют право оспаривать решения регулятора. Как и в Украине, в ЕС отмена решения не возвращает банк на рынок, но у инвестора остается право на судебное пересмотр и справедливую компенсацию. В Украине же суд прямо отметил, что требования акционеров не подлежат рассмотрению ни одним судом.

Последствия такой практики выходят далеко за пределы конкретного дела. Они формируют сигнал всем потенциальным инвесторам, что игроки банковского сектора в Украине не защищены.

Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист