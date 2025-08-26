$41.430.15
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Верховный Суд принял решение по делу банка "Конкорд", фактически лишив акционеров права на судебную защиту в Украине. Теперь единственной возможностью защитить свои права для них является обращение в Европейский суд по правам человека.

Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ

Верховный Суд принял резонансное решение по делу банка "Конкорд", находящегося в процессе ликвидации, которым фактически подтвердил, что акционеры банков, выводимых с рынка, в Украине лишены права на судебную защиту. Единственной возможностью защитить свои права для них остается обращение в Европейский суд по правам человека, пишет УНН.

Коллегия Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 30 июля 2025 года закрыла производство по спору банка "Конкорд" с Национальным банком Украины и Фондом гарантирования вкладов физлиц. Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение НБУ о выводе банка с рынка, однако Верховный Суд эти решения отменил, даже не рассмотрев дело по существу.

В своем постановлении коллегия прямо отметила, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.

В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требования бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом

- указала коллегия судей.

Поэтому Верховный Суд не дал оценку решениям судов предыдущих инстанций и не признал, что они были незаконными или необоснованными. Соучредительница банка "Конкорд" Елена Соседка считает решение суда предвзятым, по ее словам, акционеров лишили их конституционных прав на защиту.

Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20.08.25, 15:11 • 205140 просмотров

Такое решение суда действительно беспрецедентно, ведь фактически лишает акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию, считает адвокат АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

"Формулировка "такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом" означает, что независимо от обстоятельств, аргументов или доказательств, лицо не получит доступа к правосудию. Это противоречит ст. 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод", - отметил Касьяненко.

Похожего мнения придерживается и член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Нина Южанина.

"Ситуация с невозможностью владельцам банка, который был, по сути, конфискован, ликвидирован на основании решений Национального банка. Мне кажется, что любой такой спор, любая такая ситуация должна рассматриваться судами. Почему отказано и почему не подлежит обжалованию в дальнейшем ни одной судебной инстанции? Мне кажется, такого не может быть", - отметила парламентарий.

Она отметила, что в случаях, когда суды в Украине отказывают в рассмотрении дел, акционеры должны обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), даже несмотря на то, что этот процесс длительный.

Таким образом, украинские суды окончательно заблокировали возможность акционеров банков, выводимых с рынка, отстаивать свои права в Украине. Единственным путем защиты их прав остается Европейский суд по правам человека, ведь отказ в доступе к правосудию является прямым нарушением Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Добавим

Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Лилия Подоляк

