Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию

Верховный Суд воспользовался правовой коллизией, чтобы закрыть производство по делу банка "Конкорд", находящегося в процессе ликвидации. Коллегия таким образом фактически лишила акционеров финансового учреждения доступа к правосудию. Ряд народных депутатов предупреждали, что такое станет возможным еще в 2020 году, даже внесли соответствующее представление в Конституционный Суд Украины, пишет УНН.

Лишение доступа к правосудию

Коллегия Кассационного административного суда в составе Верховного Суда приняла решение по делу банка "Конкорд", которое юристы считают предвзятым. Они указывают, что своим решением суд фактически лишил акционеров банка доступа к правосудию.

В решении по этому кейсу Верховный Суд сослался на положения Закона №590-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности".

В 2020 году 64 народных депутата обратились в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением относительно этого законопроекта. В обращении в КСУ они предупреждали, что новая редакция статьи 79 Закона "О банках и банковской деятельности" и введение статьи 266-1 в Кодекс административного судопроизводства создают опасную правовую коллизию.

Закон противоречит Конституции

В законе прямо предусмотрено, что даже в случае признания решения Национального банка Украины или Фонда гарантирования вкладов физических лиц противоправным, это не восстанавливает права акционеров и не возвращает банк в прежнее состояние, а единственным способом защиты остается лишь денежное возмещение ущерба. Таким образом, акционеры, находящиеся в процессе ликвидации, были фактически лишены возможности защитить свои права в суде путем отмены решений регулятора, даже если решения НБУ незаконны.

Депутаты в своем обращении отмечали, что такие нормы противоречат статье 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также статье 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. В конституционном обращении акцентировалось, что парламент создал ситуацию, когда граждане и инвесторы формально могут обратиться в суд, но фактически не имеют никакого эффективного способа восстановления нарушенных прав.

КСУ от рассмотрения представления дистанцировался и закрыл производство, ссылаясь на то, что конституционное представление не соответствует требованиям закона. Поэтому указанный закон так и не был рассмотрен на предмет соответствия Конституции Украины

Прецедентное решение Верховного суда

На практике дело "Конкорда" продемонстрировало, что судьи свободно трактуют закон. Абсурд дошел до той степени, что коллегия суда даже отказалась рассматривать дело по существу.

Более того, в своем решении ВС прямо указал, что требования акционеров банка "Конкорд" "не подлежат рассмотрению ни одним судом". То есть, даже при очевидных нарушениях закона со стороны Национального банка, акционеры остаются без реальной защиты их прав и возможности судебного обжалования.

Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло

Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение Национального банка Украины об отзыве лицензии банка "Конкорд" и постановили его отменить. НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц не согласились с такими решениями и подали кассационную жалобу. Они требовали отменить решения судов и закрыть производство.

Друзья, Верховный Суд отменил два предыдущих судебных решения, которыми мы доказали незаконность действий НБУ по лишению лицензии банка "Конкорд". После 7 месяцев ожидания кассации мы получили решение, которое не только противоречит праву, но и — здравому смыслу. Нас даже не вызвали в суд. Рассмотрение состоялось в письменном производстве — без слушаний, без аргументов, без участия сторон - сообщила Елена Соседка на своей странице в Facebook.

В пункте 56 постановления коллегия судей прямо отметила, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.

В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требование бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежит рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадает под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом - указала коллегия судей.

Поэтому Верховный суд даже не рассмотрел дело "Конкорда" по существу, а сразу закрыл производство. То есть коллегия не дала оценку решениям судов предыдущих инстанций и не признала, что они были незаконными или необоснованными.

Добавим

Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.