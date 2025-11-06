В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта, и когда его рассмотрит комитет

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14161, который предусматривает создание Реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля ("реестр дропов") для усиленного контроля за финансовыми операциями. Эта инициатива направлена на борьбу с нелегальным оборотом средств, достигающим 200 млрд грн, и уменьшение использования платежной инфраструктуры преступниками. В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пока не знают, когда могут рассмотреть законопроект, ведь еще не завершился двухнедельный срок подачи альтернативных проектов законов.

Кто такие дропы и как они работают в финансовых схемах

Дропы или "денежные мулы" - это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским реквизитам: к картам/счетам, включая пин-коды и доступ к интернет-банкингу.

Есть те, кто сознательно продает свои реквизиты и доступы, и те, кто действует под влиянием введения в заблуждение и социальной инженерии.

Вознаграждение дропам выплачивается в зависимости от того, как именно будет использоваться его банковский счет: это могут быть транзакции между счетами, снятие наличных в банкоматах, пополнение счета через платежные терминалы и т.д.

В чем заключается идея законопроекта о реестре дропов

В конце октября группа народных депутатов подала в Верховную Раду законопроект №14161 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля".

В пояснительной записке указывается, что проблема увеличения случаев использования банковских услуг, платежной инфраструктуры, электронных платежных средств в деятельности, не соответствующей требованиям законодательства, в последнее время приобрела большое значение.

"Это касается, в частности, организации схем приема платежей с помощью электронных платежных средств при проведении азартных игр и букмекерской деятельности без соответствующей лицензии с последующим переводом средств, полученных в рамках указанной деятельности, или перевод на другие счета - для оплаты услуг хостинга, рекламы и т.д., необходимых для поддержания функционирования ресурсов и сайтов, где проводятся азартные игры, букмекерская деятельность без соответствующей лицензии. Также обращения касаются организации схем приема безналичных переводов при продажах подакцизных товаров, товаров серого импорта, запрещенных веществ", - аргументируют нардепы законопроект.

Нардепы указывают, что имеют место случаи, когда платежная инфраструктура используется в деятельности, не соответствующей требованиям платежного законодательства, а именно:

предоставление пользователем-физическим лицом (дропом) без соблюдения требований законодательства права на распоряжение средствами/электронными деньгами на своем текущем/платежном счете/ электронном кошельке третьему лицу или передача в использование своего платежного инструмента третьему лицу;

осуществление фактической деятельности торговцем, которая не соответствует деятельности, указанной им в договоре с эквайром, и установленного эквайром кода категории деятельности торговца (мискодинг).

В Раде предложили создать "реестр дропов": что предусматривается

За 6 месяцев 2024 года только двумя крупнейшими банками, в рамках осуществления финансового мониторинга, было выявлено и прекращено деловые отношения с более чем 80 тысячами клиентов в связи с их использованием в схемах "дропов". Полученные в рамках надзорной деятельности Национального банка Украины данные свидетельствуют, что через карты таких "дропов" может проходить около 200 млрд гривен в год - отмечают нардепы.

Главной целью документа является создание правового механизма для накопления и обмена информацией о лицах, платежные операции которых требуют усиленного контроля, ее сохранения и доступа к ней поставщиков платежных услуг с целью предотвращения деятельности тех лиц, которая не соответствует требованиям законодательства Украины.

Кто будет администрировать реестр

Как уже отмечалось, предусматривается создание Реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля, который создает и ведет Национальный банк Украины.

Соответственно предлагается дополнить новой статьей закон "О платежных системах" - "Статья 79-1. Реестр лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля".

Согласно статье, НБУ создает и ведет Реестр лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля в рамках реализации государственной политики по вопросам национальной безопасности Украины в экономической сфере с целью защиты финансовой системы от рисков.

Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций

Поставщики платежных услуг, в частности банки, платежные учреждения, филиалы иностранных платежных учреждений, учреждения электронных денег, финансовые учреждения, имеющие право на предоставление платежных услуг, операторы почтовой связи, поставщики нефинансовых платежных услуг обязаны вносить информацию в Реестр, а также использовать информацию из него в порядке, который будет определять НБУ.

Как именно данные будут попадать в реестр дропов

Поставщики платежных услуг обязаны вносить информацию о физическом лице и ФОПах в Реестр в случае выявления признаков, установленных Национальным банком Украины, которые свидетельствуют, что:

лицо без соблюдения требований законодательства предоставило право на распоряжение средствами/электронными деньгами на своем текущем/платежном счете/ электронном кошельке третьему лицу или передало в использование платежный инструмент третьему лицу;

торговец принимал электронные платежные средства для осуществления оплаты стоимости товаров или услуг (включая услуги по выдаче средств в наличной форме) с нарушением требований.

Внедрение цифровой гривны в 2027 году под вопросом: в НБУ озвучили причину

Банки и финучреждения обязаны проверять наличие информации о лицах в Реестре усиленного контроля в таких случаях:

перед установлением деловых отношений;

при изменении данных пользователя – физического лица или торговца, перечень которых устанавливается нормативно-правовыми актами Национального банка Украины;

при аутентификации в средствах дистанционной коммуникации (включая перерегистрацию с периодичностью, определенной Национальным банком Украины), входе в платежное приложение с нового устройства;

при осуществлении платежного мониторинга и других форм взаимодействия между поставщиками платежных услуг согласно требованиям законодательства;

при каждом изменении/добавлении нового кода категории деятельности торговца.

Ответственность и наказание за участие в дроп-схемах

Банки и финучреждения обязаны применять в отношении лиц, информация о которых содержится в Реестре усиленного контроля:

в отношении физлиц - лимиты на проведение платежных операций, а также ограничения по количеству платежных инструментов и/или текущих, платежных, счетов и/или электронных кошельков, открытых у одного поставщика платежных услуг;

в отношении торговца - лимиты на проведение платежных операций, в частности на объемы операций эквайринга, размер которых определяется Национальным банком Украины.

Размер лимитов на проведение платежных операций и ограничения по количеству платежных инструментов, текущих, платежных, счетов, электронных кошельков, а также порядок их установления, определяются НБУ.

ВР рассматривает меры борьбы с "дропами": среди них - новые ограничения на карточные переводы

Национальный банк Украины устанавливает срок, в течение которого к лицам, информация о которых содержится в Реестре усиленного контроля, применяются лимиты и ограничения, но этот срок не может быть более 2 лет.

Защита прав граждан и механизм обжалования

Лицо в случае несогласия с информацией, содержащейся в отношении него в Реестре, имеет право обратиться в банк или другое финучреждение, которое внесло информацию о нем в Реестр, с заявлением о внесении изменений.

После получения заявления Нацбанком, НБУ в течение пяти рабочих дней направляет это заявление в банк или финучреждение, которое внесло информацию в Реестр. Банки и финучреждения обязаны в течение 15 рабочих дней внести изменения в информацию или уведомить заявителя о мотивированном отказе во внесении изменений.

Если заявитель не согласен с внесением его в Реестр, он может обратиться в суд.

Перспективы принятия

Как рассказала в комментарии УНН нардеп, член профильного комитета Нина Южанина, с 30 октября начался только срок подачи альтернативных законопроектов, а потому проект закона не может быть рассмотрен в комитете как минимум до 12 ноября.

По ее словам, заседание комитета планируется на следующей неделе, где планируется рассмотреть законопроекты по банкам.

