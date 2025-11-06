В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта, и когда его рассмотрит комитет 

ukenru
В ВР зарегистрировали законопроект №14161, который предусматривает создание Реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14161, который предусматривает создание Реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля ("реестр дропов") для усиленного контроля за финансовыми операциями. Эта инициатива направлена на борьбу с нелегальным оборотом средств, достигающим 200 млрд грн, и уменьшение использования платежной инфраструктуры преступниками. В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пока не знают, когда могут рассмотреть законопроект, ведь еще не завершился двухнедельный срок подачи альтернативных проектов законов. 

Кто такие дропы и как они работают в финансовых схемах

Дропы или "денежные мулы" - это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским реквизитам: к картам/счетам, включая пин-коды и доступ к интернет-банкингу. 

Есть те, кто сознательно продает свои реквизиты и доступы, и те, кто действует под влиянием введения в заблуждение и социальной инженерии.

Вознаграждение дропам выплачивается в зависимости от того, как именно будет использоваться его банковский счет: это могут быть транзакции между счетами, снятие наличных в банкоматах, пополнение счета через платежные терминалы и т.д. 

В чем заключается идея законопроекта о реестре дропов

В конце октября группа народных депутатов подала в Верховную Раду законопроект №14161 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля". 

В пояснительной записке указывается, что проблема увеличения случаев использования банковских услуг, платежной инфраструктуры, электронных платежных средств в деятельности, не соответствующей требованиям законодательства, в последнее время приобрела большое значение.

"Это касается, в частности, организации схем приема платежей с помощью электронных платежных средств при проведении азартных игр и букмекерской деятельности без соответствующей лицензии с последующим переводом средств, полученных в рамках указанной деятельности, или перевод на другие счета - для оплаты услуг хостинга, рекламы и т.д., необходимых для поддержания функционирования ресурсов и сайтов, где проводятся азартные игры, букмекерская деятельность без соответствующей лицензии. Также обращения касаются организации схем приема безналичных переводов при продажах подакцизных товаров, товаров серого импорта, запрещенных веществ", - аргументируют нардепы законопроект. 

Нардепы указывают, что имеют место случаи, когда платежная инфраструктура используется в деятельности, не соответствующей требованиям платежного законодательства, а именно: 

  • предоставление пользователем-физическим лицом (дропом) без соблюдения требований законодательства права на распоряжение средствами/электронными деньгами на своем текущем/платежном счете/ электронном кошельке третьему лицу или передача в использование своего платежного инструмента третьему лицу; 
    • осуществление фактической деятельности торговцем, которая не соответствует деятельности, указанной им в договоре с эквайром, и установленного эквайром кода категории деятельности торговца (мискодинг). 

      В Раде предложили создать "реестр дропов": что предусматривается28.10.25, 15:36 • 2594 просмотра

      За 6 месяцев 2024 года только двумя крупнейшими банками, в рамках осуществления финансового мониторинга, было выявлено и прекращено деловые отношения с более чем 80 тысячами клиентов в связи с их использованием в схемах "дропов". Полученные в рамках надзорной деятельности Национального банка Украины данные свидетельствуют, что через карты таких "дропов" может проходить около 200 млрд гривен в год

      - отмечают нардепы. 

      Главной целью документа является создание правового механизма для накопления и обмена информацией о лицах, платежные операции которых требуют усиленного контроля, ее сохранения и доступа к ней поставщиков платежных услуг с целью предотвращения деятельности тех лиц, которая не соответствует требованиям законодательства Украины.

      Кто будет администрировать реестр

      Как уже отмечалось, предусматривается создание Реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля, который создает и ведет Национальный банк Украины. 

      Соответственно предлагается дополнить новой статьей закон "О платежных системах" - "Статья 79-1. Реестр лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля". 

      Согласно статье, НБУ создает и ведет Реестр лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля в рамках реализации государственной политики по вопросам национальной безопасности Украины в экономической сфере с целью защиты финансовой системы от рисков.

      Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций05.11.25, 17:03 • 52148 просмотров

      Поставщики платежных услуг, в частности банки, платежные учреждения, филиалы иностранных платежных учреждений, учреждения электронных денег, финансовые учреждения, имеющие право на предоставление платежных услуг, операторы почтовой связи, поставщики нефинансовых платежных услуг обязаны вносить информацию в Реестр, а также использовать информацию из него в порядке, который будет определять НБУ. 

      Как именно данные будут попадать в реестр дропов

      Поставщики платежных услуг обязаны вносить информацию о физическом лице и ФОПах в Реестр в случае выявления признаков, установленных Национальным банком Украины, которые свидетельствуют, что: 

      • лицо без соблюдения требований законодательства предоставило право на распоряжение средствами/электронными деньгами на своем текущем/платежном счете/ электронном кошельке третьему лицу или передало в использование платежный инструмент третьему лицу;
        • торговец принимал электронные платежные средства для осуществления оплаты стоимости товаров или услуг (включая услуги по выдаче средств в наличной форме) с нарушением требований. 

          Внедрение цифровой гривны в 2027 году под вопросом: в НБУ озвучили причину17.10.25, 05:42 • 3982 просмотра

          Банки и финучреждения обязаны проверять наличие информации о лицах в Реестре усиленного контроля в таких случаях: 

          • перед установлением деловых отношений;
            • при изменении данных пользователя – физического лица или торговца, перечень которых устанавливается нормативно-правовыми актами Национального банка Украины;
              • при аутентификации в средствах дистанционной коммуникации (включая перерегистрацию с периодичностью, определенной Национальным банком Украины), входе в платежное приложение с нового устройства;
                • при осуществлении платежного мониторинга и других форм взаимодействия между поставщиками платежных услуг согласно требованиям законодательства;
                  • при каждом изменении/добавлении нового кода категории деятельности торговца.

                    Ответственность и наказание за участие в дроп-схемах

                    Банки и финучреждения обязаны применять в отношении лиц, информация о которых содержится в Реестре усиленного контроля:

                    • в отношении физлиц - лимиты на проведение платежных операций, а также ограничения по количеству платежных инструментов и/или текущих, платежных, счетов и/или электронных кошельков, открытых у одного поставщика платежных услуг;
                      • в отношении торговца - лимиты на проведение платежных операций, в частности на объемы операций эквайринга, размер которых определяется Национальным банком Украины. 

                        Размер лимитов на проведение платежных операций и ограничения по количеству платежных инструментов, текущих, платежных, счетов, электронных кошельков, а также порядок их установления, определяются НБУ. 

                        ВР рассматривает меры борьбы с "дропами": среди них - новые ограничения на карточные переводы13.08.24, 17:58 • 34646 просмотров

                        Национальный банк Украины устанавливает срок, в течение которого к лицам, информация о которых содержится в Реестре усиленного контроля, применяются лимиты и ограничения, но этот срок не может быть более 2 лет. 

                        Защита прав граждан и механизм обжалования

                        Лицо в случае несогласия с информацией, содержащейся в отношении него в Реестре, имеет право обратиться в банк или другое финучреждение, которое внесло информацию о нем в Реестр, с заявлением о внесении изменений. 

                        После получения заявления Нацбанком, НБУ в течение пяти рабочих дней направляет это заявление в банк или финучреждение, которое внесло информацию в Реестр. Банки и финучреждения обязаны в течение 15 рабочих дней внести изменения в информацию или уведомить заявителя о мотивированном отказе во внесении изменений. 

                        Если заявитель не согласен с внесением его в Реестр, он может обратиться в суд. 

                        Перспективы принятия

                        Как рассказала в комментарии УНН нардеп, член профильного комитета Нина Южанина, с 30 октября начался только срок подачи альтернативных законопроектов, а потому проект закона не может быть рассмотрен в комитете как минимум до 12 ноября. 

                        По ее словам, заседание комитета планируется на следующей неделе, где планируется рассмотреть законопроекты по банкам. 

                        По меньшей мере 7 крупных банков подпишут между собой меморандум, чтобы усилить контроль переводов - СМИ10.12.24, 11:33 • 18861 просмотр

                        Павел Башинский

                        ОбществоПолитикапубликации
                        Санкции
                        Банковская карта
                        Южанина Нина Петровна
                        Национальный банк Украины