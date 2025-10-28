В Раде предложили создать "реестр дропов": что предусматривается
Киев • УНН
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14161, который предусматривает создание реестра дропов для усиленного контроля за финансовыми операциями. Эта инициатива направлена на борьбу с нелегальным оборотом средств, достигающим 200 млрд грн, и уменьшение использования платежной инфраструктуры преступниками.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14161, который, по данным одного из инициаторов, направлен на создание "реестра дропов", пишет УНН со ссылкой на сайт парламента и народного депутата из финансового комитета Ярослава Железняка.
Сегодня вместе с коллегами внесли законопроект о "реестре дропов"
Он назвал его "очень важной инициативой", которую более года нарабатывали вместе с Нацбанком, комитетом и экспертами ВСК.
"К сожалению, но через систему дропов сейчас проходит до 200 млрд грн, и потери для бюджета составляют десятки миллиардов. Но главное, это стало главной "финансовой артерией", через которую оплачивают нелегальный алкоголь, игорку, табак. Более того, "дропы" все больше используются откровенными преступниками: от колл-центров до торговли наркотическими средствами", - сообщил Железняк.
Проектом, по данным нардепа, предусматривается:
- создание НБУ реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю;
- банки и другие поставщики платежных услуг будут вносить в этот реестр выявленных дропов и предприятия, которые использовали мискодинг;
- к таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц);
- банки и другие поставщики платежных услуг будут обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в таком реестре.
"Несмотря на мифы, мы специально выбрали к первому чтению очень консервативную версию. Никакие счета сразу закрывать никто не будет. Наоборот, помогут человеку получить информацию, что его карточку используют преступники. А для всех остальных, это возможность отойти от общих ограничений по тем же p2p, к более таргетированному подходу банков именно для клиентов, которые попали под такой риск", - указал Железняк.
"Принятие проекта закона установит правовые основы для создания Национальным банком Украины реестра как инструмента для уменьшения случаев использования злоумышленниками платежной инфраструктуры в деятельности, не соответствующей требованиям законодательства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
