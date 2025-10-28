В Раде предложили создать "реестр дропов": что предусматривается

$42.070.07
48.970.21
ukenru
10:50 • 7406 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 18871 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 17146 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 16903 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 16132 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 14521 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 32681 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 26522 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13136 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47639 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
65%
742мм
Популярные новости
"С учетом исторических традиций": в Минобороны рассказали, сколько новых шевронов утвердили в 2025 году28 октября, 04:09 • 10508 просмотра
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержкиPhoto07:51 • 8682 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 22673 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50 • 17403 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo10:32 • 5366 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 4654 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50 • 17471 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:42 • 18876 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 32682 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 26523 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Музыкант
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Индия
Китай
Реклама
УНН Lite
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18 • 832 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья12:53 • 1252 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 22733 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 32682 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 35499 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Бильд
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Социальная сеть

В Раде предложили создать "реестр дропов": что предусматривается

Киев • УНН

 • 104 просмотра

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14161, который предусматривает создание реестра дропов для усиленного контроля за финансовыми операциями. Эта инициатива направлена на борьбу с нелегальным оборотом средств, достигающим 200 млрд грн, и уменьшение использования платежной инфраструктуры преступниками.

В Раде предложили создать "реестр дропов": что предусматривается

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14161, который, по данным одного из инициаторов, направлен на создание "реестра дропов", пишет УНН со ссылкой на сайт парламента и народного депутата из финансового комитета Ярослава Железняка.

Сегодня вместе с коллегами внесли законопроект о "реестре дропов"

- написал Железняк в соцсетях.

Он назвал его "очень важной инициативой", которую более года нарабатывали вместе с Нацбанком, комитетом и экспертами ВСК.

"К сожалению, но через систему дропов сейчас проходит до 200 млрд грн, и потери для бюджета составляют десятки миллиардов. Но главное, это стало главной "финансовой артерией", через которую оплачивают нелегальный алкоголь, игорку, табак. Более того, "дропы" все больше используются откровенными преступниками: от колл-центров до торговли наркотическими средствами", - сообщил Железняк.

Проектом, по данным нардепа, предусматривается:

  • создание НБУ реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю;
    • банки и другие поставщики платежных услуг будут вносить в этот реестр выявленных дропов и предприятия, которые использовали мискодинг;
      • к таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц);
        • банки и другие поставщики платежных услуг будут обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в таком реестре.

          "Несмотря на мифы, мы специально выбрали к первому чтению очень консервативную версию. Никакие счета сразу закрывать никто не будет. Наоборот, помогут человеку получить информацию, что его карточку используют преступники. А для всех остальных, это возможность отойти от общих ограничений по тем же p2p, к более таргетированному подходу банков именно для клиентов, которые попали под такой риск", - указал Железняк.

          "Принятие проекта закона установит правовые основы для создания Национальным банком Украины реестра как инструмента для уменьшения случаев использования злоумышленниками платежной инфраструктуры в деятельности, не соответствующей требованиям законодательства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

          НБУ раскрыл условия отмены лимита в 150 тысяч на карточные переводы13.02.25, 18:08 • 39976 просмотров

          Юлия Шрамко

          ЭкономикаПолитика
          Государственный бюджет
          Банковская карта
          Социальная сеть
          Бюро экономической безопасности Украины
          Национальный банк Украины
          Верховная Рада
          Ярослав Железняк