У Раді запропонували створити "реєстр дропів": що передбачається

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14161, який, за даними одного з ініціаторів, спрямований на створення "реєстру дропів", пише УНН з посиланням на сайт парламенту і народного депутата з фінансового комітету Ярослава Железняка.

Сьогодні разом з колегами внесли законопроект про "реєстр дропів" - написав Железняк у соцмережах.

Він назвав його "дуже важливою ініціативою", яку понад рік напрацьовували разом з Нацбанком, комітетом та експертами ТСК.

"На жаль, але через систему дропів зараз проходить до 200 млрд грн, і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів. Але головне, це стало головною "фінансовою артерією", через яку оплачують нелегальний алкоголь, ігорку, тютюн. Більш того, "дропи" все більше використовуються відвертими злочинцями: від кол-центрів до торгівлі наркотичними засобами", - повідомив Железняк.

Проєктом, за даними нардепа, передбачається:

створення НБУ реєстру осіб, операції яких підлягають посиленому контролю;

⁠ банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодинг;

⁠до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);

банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.

"Попри міфи, ми спеціально обрали до першого читання дуже консервативну версію. Ніякі рахунки одразу закривати ніхто не буде. Навпаки, допоможуть людині отримати інформацію, що її картку використовують злочинці. А для всіх інших, це можливість відійти від загальних обмежень по тим самим p2p, до більш таргетованого підходу банків саме для клієнтів, які потрапили під такий ризик", - вказав Железняк.

"Ухвалення проєкту закону встановить правові засади для створення Національним банком України реєстру як інструменту для зменшення випадків використання зловмисниками платіжної інфраструктури у діяльності, що не відповідає вимогам законодавства", - ідеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

