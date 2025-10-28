У Раді запропонували створити "реєстр дропів": що передбачається
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14161, який передбачає створення реєстру дропів для посиленого контролю за фінансовими операціями. Ця ініціатива спрямована на боротьбу з нелегальним обігом коштів, що сягає 200 млрд грн, та зменшення використання платіжної інфраструктури злочинцями.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14161, який, за даними одного з ініціаторів, спрямований на створення "реєстру дропів", пише УНН з посиланням на сайт парламенту і народного депутата з фінансового комітету Ярослава Железняка.
Сьогодні разом з колегами внесли законопроект про "реєстр дропів"
Він назвав його "дуже важливою ініціативою", яку понад рік напрацьовували разом з Нацбанком, комітетом та експертами ТСК.
"На жаль, але через систему дропів зараз проходить до 200 млрд грн, і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів. Але головне, це стало головною "фінансовою артерією", через яку оплачують нелегальний алкоголь, ігорку, тютюн. Більш того, "дропи" все більше використовуються відвертими злочинцями: від кол-центрів до торгівлі наркотичними засобами", - повідомив Железняк.
Проєктом, за даними нардепа, передбачається:
- створення НБУ реєстру осіб, операції яких підлягають посиленому контролю;
- банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодинг;
- до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);
- банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.
"Попри міфи, ми спеціально обрали до першого читання дуже консервативну версію. Ніякі рахунки одразу закривати ніхто не буде. Навпаки, допоможуть людині отримати інформацію, що її картку використовують злочинці. А для всіх інших, це можливість відійти від загальних обмежень по тим самим p2p, до більш таргетованого підходу банків саме для клієнтів, які потрапили під такий ризик", - вказав Железняк.
"Ухвалення проєкту закону встановить правові засади для створення Національним банком України реєстру як інструменту для зменшення випадків використання зловмисниками платіжної інфраструктури у діяльності, що не відповідає вимогам законодавства", - ідеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
